Події

21:37 20.06.2023

Кулеба з Блінкеном обговорили контрнаступ України і майбутній Вільнюський саміт

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Кулеба з Блінкеном обговорили контрнаступ України і майбутній Вільнюський саміт

На зустрічі в Лондоні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з главою Держдепу США Ентоні Блінкеном контрнаступальні дії України та підготовку рішень саміту з приводу членства України в НАТО.

"У Лондоні я зустрівся з Ентоні Блінкеном і подякував США за підтримку. Ми обговорили наступні кроки зі зміцнення контрнаступального потенціалу України, підготовку підсумків Вільнюського саміту щодо перспектив членства України в НАТО та посилення глобальної підтримки Формули миру", - написав Кулеба у твіттері у вівторок.

 

 

 

Теги: #сша #підтримка

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