Сили оборони України здійснюють "артилерійське знекровлення" російських окупаційних військ - Данілов

Одним із головних пріоритетів Сил оборони України (СОУ) є "артилерійське знекровлення" російських окупаційних військ, максимальне знищення артилерійських та інших систем вогневого ураження та їхніх розрахунків для розчищення театру бойових дій для операцій СОУ", - написав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у вівторок у фейсбуці.

Він зазначив також як завдання "знищення російських пунктів управління, складів боєприпасів, палива, продовольства, маршрутів постачання".

"Така робота українськими захисниками виконується на відмінно. Показники знищення ворожої техніки досягли чи не максимуму з моменту початку війни", - зазначив Данілов.

За його словами, "сили оборони України одночасно ведуть як наступальні, так і оборонні дії. СОУ розвивають як власні наступальні операції, так і відбивають ворожий наступ і контратакують".

"Російські окупаційні війська активно протидіють наступу СОУ шляхом максимальної активізації бойових дій на сході в Донецькому операційному районі (в районі Мар'їнки та Авдіївки), підтягуючи резерви, в першу чергу з повітрянодесантних військ. Мета - повне захоплення Донецької та Луганської областей і відтягування сил та засобів СОУ від інших напрямків", - написав також Данілов.

Він також зазначив, що "ворог концентрує додаткові сили на півдні, вибудовуючи, як мінімум, трирівневу систему фортифікації з проведенням безпрецедентного за масштабами мінування територій на найбільш критичному для себе куп'янсько-лиманському напрямку".