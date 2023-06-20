Події

16:31 20.06.2023

Сили оборони України здійснюють "артилерійське знекровлення" російських окупаційних військ - Данілов

1 хв читати
Сили оборони України здійснюють "артилерійське знекровлення" російських окупаційних військ - Данілов

Одним із головних пріоритетів Сил оборони України (СОУ) є "артилерійське знекровлення" російських окупаційних військ, максимальне знищення артилерійських та інших систем вогневого ураження та їхніх розрахунків для розчищення театру бойових дій для операцій СОУ", - написав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у вівторок у фейсбуці.

Він зазначив також як завдання "знищення російських пунктів управління, складів боєприпасів, палива, продовольства, маршрутів постачання".

"Така робота українськими захисниками виконується на відмінно. Показники знищення ворожої техніки досягли чи не максимуму з моменту початку війни", - зазначив Данілов.

За його словами, "сили оборони України одночасно ведуть як наступальні, так і оборонні дії. СОУ розвивають як власні наступальні операції, так і відбивають ворожий наступ і контратакують".

"Російські окупаційні війська активно протидіють наступу СОУ шляхом максимальної активізації бойових дій на сході в Донецькому операційному районі (в районі Мар'їнки та Авдіївки), підтягуючи резерви, в першу чергу з повітрянодесантних військ. Мета - повне захоплення Донецької та Луганської областей і відтягування сил та засобів СОУ від інших напрямків", - написав також Данілов.

Він також зазначив, що "ворог концентрує додаткові сили на півдні, вибудовуючи, як мінімум, трирівневу систему фортифікації з проведенням безпрецедентного за масштабами мінування територій на найбільш критичному для себе куп'янсько-лиманському напрямку".

 

Теги: #рнбо #данілов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:32 14.06.2023
Секретар РНБО України заявляє про неприйняття російського ядерного шантажу

Секретар РНБО України заявляє про неприйняття російського ядерного шантажу

16:48 07.06.2023
Українські війська ще не розпочали контрнаступ - Данілов

Українські війська ще не розпочали контрнаступ - Данілов

14:42 06.06.2023
Україна не має жодного стосунку до підриву Каховської ГЕС - Данілов

Україна не має жодного стосунку до підриву Каховської ГЕС - Данілов

12:00 06.06.2023
Данілов про підсумки засідання РНБО: Ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав

Данілов про підсумки засідання РНБО: Ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав

14:40 04.06.2023
Втрати ЗСУ в Бахмуті в 7,5 раза менші за російські - Данілов

Втрати ЗСУ в Бахмуті в 7,5 раза менші за російські - Данілов

07:52 02.06.2023
Події в російській Білгородській області "це тільки початок" - Данілов

Події в російській Білгородській області "це тільки початок" - Данілов

11:18 27.05.2023
Данілов: Вагнерівці відступають із Бахмута, але це не означає, що вони перестануть воювати з нами

Данілов: Вагнерівці відступають із Бахмута, але це не означає, що вони перестануть воювати з нами

19:31 26.05.2023
У РНБО обговорюють можливість відмови від китайського телеком-обладнання

У РНБО обговорюють можливість відмови від китайського телеком-обладнання

08:09 24.05.2023
Рейди РДК і Легіону "Свобода Росії" можуть повторитися в інших областях РФ - Данілов

Рейди РДК і Легіону "Свобода Росії" можуть повторитися в інших областях РФ - Данілов

07:34 23.05.2023
Без деокупації Криму не може бути вирішено питання безпеки всього близькосхідного регіону

Без деокупації Криму не може бути вирішено питання безпеки всього близькосхідного регіону

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС, зокрема ставок-охолоджувач - Буданов

Буданов: Підрозділу РФ, який був на Каховській ГЕС, наказали негайно евакуюватися за півгодини до підриву

Українські сили просуваються на таврійському напрямку, втрати ворога вбитими і пораненими понад п'ять рот за добу - Тарнавський

Унаслідок обстрілу Херсона один співробітник ДСНС загинув, ще вісім поранені, уточнили в МВС

Україна успішно застосувала безпілотник на 1 000 км - "Укроборонпром"

ОСТАННЄ

Директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА повідомили про підозру у справі про закрите укриття

Буданов про розміщення ядерної зброї в Білорусі: Наразі жодна боєголовка ще не переміщена

Переміщення до Брянської області дивізіону ракетного комплексу "Бал" свідчить про дефіцит у росіян високоточної далекобійної зброї - Ігнат

Перемещение в Брянскую область дивизиона ракетного комплекса "Бал" свидетельствует о дефиците у россиян высокоточного дальнобойного оружия - Игнат

Російські окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС, зокрема ставок-охолоджувач - Буданов

Буданов: Підрозділу РФ, який був на Каховській ГЕС, наказали негайно евакуюватися за півгодини до підриву

Українські сили просуваються на таврійському напрямку, втрати ворога вбитими і пораненими понад п'ять рот за добу - Тарнавський

Унаслідок обстрілу Херсона один співробітник ДСНС загинув, ще вісім поранені, уточнили в МВС

Україна успішно застосувала безпілотник на 1 000 км - "Укроборонпром"

Суд залишив під вартою експрезидента АТ "Мотор Січ", якого підозрюють у пособництві державі-агресору

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА