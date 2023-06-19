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20:27 19.06.2023

Нардепи пропонують Раді звернутися до світової спільноти з приводу визнання Білорусі державою-агресором

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Нардепи пропонують Раді звернутися до світової спільноти з приводу визнання Білорусі державою-агресором

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді ухвалити звернення до ООН, Європарламенту, парламентських асамблей Ради Європи (ПАРЄ), НАТО, ГУАМ, національних парламентів країн світу про визнання Республіки Білорусь державою-агресором.

Відповідний проєкт постанови №9397 зареєстровано в українському парламенті 16 червня.

Насамперед, нардепи пропонують Раді визнати Республіку Білорусь державою-агресором.

Далі в проєкті звернення вони наголошують на неприпустимості безкарності винних за злочини проти людяності, скоєні від початку агресії проти України, та на необхідності закликати міжнародну спільноту визнати Республіку Білорусь державою-агресором, яка всебічно підтримує тероризм Російської Федерації, чим ставить під загрозу міжнародний мир і безпеку.

Водночас парламентарії виступають із закликом до міжнародних партнерів України посилити тиск на Республіку Білорусь, зокрема шляхом запровадження санкцій, щоб зупинити агресію та змусити білоруське керівництво припинити дозволяти використовувати територію Білорусі для вчинення воєнних злочинів, злочинів проти людяності та терористичних актів проти України та її громадян.

Раді також пропонують закликати уряди і парламенти держав світу сприяти наданню Україні необхідної військової допомоги з метою посилення її оборонних спроможностей, гуманітарної допомоги для постраждалого мирного населення і внутрішньо переміщених осіб.

Крім того, документ містить заклик до уряду України негайно опрацювати питання про розірвання дипломатичних відносин між Україною та Республікою Білорусь;

Співавторами законодавчої ініціативи виступили Ярослав Юрчишин, Роман Лозинський, Наталія Піпа, Роман Костенко (усі четверо з фракції "Голос"), Максим Бужанський, Микита Потураєв, Євгенія Кравчук (усі зі "Слуги народу"), Ірина Геращенко, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Ірина Фріз ("Європейська солідарність"), Ірина Констанкевич, Ігор Гузь (група "За майбутнє"), Михайло Цимбалюк ("Батьківщина").

 

 

Теги: #рада #звернення #ініціатива

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