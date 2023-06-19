Події

19:21 19.06.2023

На півдні США сильна спека принесла грози, спалахнули лісові пожежі

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На півдні США сильна спека принесла грози, спалахнули лісові пожежі

У південних штатах США встановилася аномально висока температура, очікуються сильні шторми і зливи, в деяких районах вирують лісові пожежі, повідомляє Associated Press.

У південних районах США спека принесла із собою грози, внаслідок чого багато жителів Оклахоми, Міссісіпі та інших штатів залишилися без електрики. В Аризоні та Нью-Мексико спалахнули лісові пожежі, пожежники докладають зусиль для їх локалізації. Метеорологи попередили, що високі показники температури та поривчастий вітер можуть ускладнити боротьбу з вогнем. Напередодні температура в Аризоні сягнула рекордних 43,5 градуса за Цельсієм.

За даними агентства, згідно з прогнозами синоптиків, температура повітря може сягнути рекордних показників не лише в Аризоні, а й в інших районах країни. Очікується, що спека збережеться до середини тижня на півдні Техасу та інших штатах узбережжя Мексиканської затоки. У національній метеорологічній службі (NWS) повідомили, що грози і зливи в цьому регіоні можуть призвести до повені. Крім того, за даними NWS, у Неваді також може піднятися сильний вітер - швидкістю до 88 км/год.

У понеділок вранці в Міссісіпі, Луїзіані, Арканзасі та Теннессі поширили попередження про наближення торнадо. За даними NWS, напередодні у місті Скрантон в Арканзасі торнадо зруйнував птахоферми і повалив дерева. Губернатор Луїзіани Джон Белл Едвардс оголосив надзвичайний стан у північній і центральній частинах штату.

ЗМІ зазначають, що літо 2023 року може стати одним із найспекотніших в історії США. Очікується, що погода буде близька до звичних показників лише в декількох регіонах країни: на Великих рівнинах, Великих озерах і на території Середнього Заходу.

 

 

Теги: #сша #температура #спека

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