Перемир'я і припинення вогню в Україні нездатні принести мир - Подоляк

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що "перемир'я" і "припинення вогню" нездатні принести мир.

"Уміст завжди важливіший за обгортку... Жодне перемир'я, до якого так прагнуть білопальтові "миротворці", нездатне принести мир. Жодне припинення вогню не збереже життів, але дасть Росії золотий час на політичну стабілізацію із цементуванням режиму Путіна у 2024 році, адаптацію ОПК до санкцій через країни-сателіти та підготовку ресурсів для другого раунду війни (реваншу) після вивчення помилок минулого", - написав він у твіттері в понеділок.

"Нерозуміння цього є або великою дурістю, або свідомою диверсією... Єдиний шлях до завершення війни - повернення поваги до міжнародного права. Він передбачає максимальне посилення військового потенціалу України, економічну й політичну ізоляцію Росії. Як наслідок - повернення територій та ліквідацію кремлівського нариву", - написав також він.