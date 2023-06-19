Події

14:13 19.06.2023

Перемир'я і припинення вогню в Україні нездатні принести мир - Подоляк

1 хв читати
Перемир'я і припинення вогню в Україні нездатні принести мир - Подоляк

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що "перемир'я" і "припинення вогню" нездатні принести мир.

"Уміст завжди важливіший за обгортку... Жодне перемир'я, до якого так прагнуть білопальтові "миротворці", нездатне принести мир. Жодне припинення вогню не збереже життів, але дасть Росії золотий час на політичну стабілізацію із цементуванням режиму Путіна у 2024 році, адаптацію ОПК до санкцій через країни-сателіти та підготовку ресурсів для другого раунду війни (реваншу) після вивчення помилок минулого", - написав він у твіттері в понеділок.

"Нерозуміння цього є або великою дурістю, або свідомою диверсією... Єдиний шлях до завершення війни - повернення поваги до міжнародного права. Він передбачає максимальне посилення військового потенціалу України, економічну й політичну ізоляцію Росії. Як наслідок - повернення територій та ліквідацію кремлівського нариву", - написав також він.

 

Теги: #подоляк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:23 11.06.2023
Подоляк: Будь-який переговорний процес із нинішнім московським режимом неможливий

Подоляк: Будь-який переговорний процес із нинішнім московським режимом неможливий

15:37 05.06.2023
Слідкуйте за офіційними новинами з України - Подоляк про інформацію щодо контрнаступу

Слідкуйте за офіційними новинами з України - Подоляк про інформацію щодо контрнаступу

12:42 30.05.2023
Подоляк: Безпілотники повертаються з вибуховим протестом до авторів російського "повітряного терору"

Подоляк: Безпілотники повертаються з вибуховим протестом до авторів російського "повітряного терору"

10:18 25.05.2023
Український контрнаступ уже триває кілька днів - Подоляк

Український контрнаступ уже триває кілька днів - Подоляк

17:20 22.05.2023
Україна не має стосунку до подій у Бєлгородській області, але з цікавістю спостерігає за ними - Подоляк

Україна не має стосунку до подій у Бєлгородській області, але з цікавістю спостерігає за ними - Подоляк

17:19 17.05.2023
Подоляк: Формула миру Зеленського - єдина відправна точка в питанні відновлення міжнародного порядку та миру в Україні

Подоляк: Формула миру Зеленського - єдина відправна точка в питанні відновлення міжнародного порядку та миру в Україні

16:34 03.05.2023
Подоляк: Україна не атакувала Кремль, цілі наших сил оборони - виключно військові об'єкти на тимчасово окупованих територіях України

Подоляк: Україна не атакувала Кремль, цілі наших сил оборони - виключно військові об'єкти на тимчасово окупованих територіях України

18:19 25.04.2023
Продовжити зернову угоду можна тільки за допомогою колективного міжнародного тиску на РФ - Подоляк

Продовжити зернову угоду можна тільки за допомогою колективного міжнародного тиску на РФ - Подоляк

17:07 24.04.2023
Україні потрібна зброя для знищення логістики та укріплень, а не для ударів по Москві, - Подоляк

Україні потрібна зброя для знищення логістики та укріплень, а не для ударів по Москві, - Подоляк

03:28 23.04.2023
Подоляк про заяву міністра оборони Італії: це війна на знищення, а не міфічний "конфлікт"

Подоляк про заяву міністра оборони Італії: це війна на знищення, а не міфічний "конфлікт"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Одещині стався конфлікт зі стріляниною між представниками районного ТЦК і місцевим жителем

Зеленський провів засідання Ставки, особливу увагу приділили ситуації на передовій

У світі немає структури, яка допомогла б Україні повернути депортованих дітей - Герасимчук

На початку липня в ООН буде представлено звіт про злочини стосовно дітей - Герасимчук

Росіяни оформляють "усиновлених" українських дітей як "тимчасово опікуваних" - Герасимчук

ОСТАННЄ

ДБР викрило в Дніпрі великий наркосиндикат, який "кришували" поліцейські

МЗС України вкотре звернулося до угорської сторони з вимогою негайно допустити консула до українських військовополонених - Ніколенко

Київський фунікулер відновив роботу

На Одещині стався конфлікт зі стріляниною між представниками районного ТЦК і місцевим жителем

Зеленський провів засідання Ставки, особливу увагу приділили ситуації на передовій

Більшість українців підтримують оновлення центральної влади на тому чи іншому рівні після перемоги у війні - опитування

Найближчої доби в більшості областей України очікуються дощі та грози

У світі немає структури, яка допомогла б Україні повернути депортованих дітей - Герасимчук

На початку липня в ООН буде представлено звіт про злочини стосовно дітей - Герасимчук

Зеленський подякував Сунаку за організацію конференції з відновлення України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА