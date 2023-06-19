Зеленський провів засідання Ставки, особливу увагу приділили ситуації на передовій

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, особливу увагу учасників було приділено ситуації на передовій і бригадам наступу.

"Ставка. Сьогодні максимально зосередилися на двох темах: фронті та бригадах наступу", - написав Зеленський у телеграм-каналі в понеділок.

"Доповідали Сирський, Тарнавський, Залужний, Буданов: оперативна обстановка, забезпечення боєприпасами, прогноз дій противника на найближчий час", - повідомив президент.

Як зазначив Зеленський, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко "прозвітував про підготовку бригад Нацгвардії та прикордонників, забезпечення їх технікою та всім необхідним для виконання бойових завдань".