Події

13:50 19.06.2023

Зеленський провів засідання Ставки, особливу увагу приділили ситуації на передовій

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Зеленський провів засідання Ставки, особливу увагу приділили ситуації на передовій

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, особливу увагу учасників було приділено ситуації на передовій і бригадам наступу.

"Ставка. Сьогодні максимально зосередилися на двох темах: фронті та бригадах наступу", - написав Зеленський у телеграм-каналі в понеділок.

"Доповідали Сирський, Тарнавський, Залужний, Буданов: оперативна обстановка, забезпечення боєприпасами, прогноз дій противника на найближчий час", - повідомив президент.

Як зазначив Зеленський, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко "прозвітував про підготовку бригад Нацгвардії та прикордонників, забезпечення їх технікою та всім необхідним для виконання бойових завдань".

 

Теги: #ставка #передовая

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