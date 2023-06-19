Події

10:42 19.06.2023

Окупанти обстріляли Херсонщину: горіли 10 автобусів, пошкоджено екскаватор ДСНС

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Окупанти обстріляли Херсонщину: горіли 10 автобусів, пошкоджено екскаватор ДСНС

Російські окупанти вночі в понеділок, 19 червня, продовжили обстрілювати Херсон. Унаслідок влучень виникло кілька пожеж, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Перше повідомлення на номер служби 101 надійшло про загоряння газового резервуара на одній із заправок міста. На місце пожежі виїхали три одиниці техніки та 13 чоловік особового складу", - зазначено в повідомленні ДСНС.

Ще одна пожежа виникла на території одного з підприємств, горіли складські приміщення, виставкові зали та господарчі споруди. На пожежі працювало 15 рятувальників та три одиниці техніки.

"Коли вся Україна відновлює життєзабезпечення після підриву окупантами Каховської ГЕС, терористи продовжують щодня обстрілювати місто... Херсон. Нічний обстріл. Рятувальники одночасно гасили одразу декілька пожеж у межах міста під загрозою повторних обстрілів", - зазначив голова ДСНС Сергій Крук.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак також повідомив, що внаслідок обстрілів на Херсонщині згоріли 10 автобусів.

"Російські терористи здійснили обстріли цивільних об'єктів. Була ліквідована пожежа 10 маршрутних автобусів. Також пошкоджено екскаватор ГУ ДСНС Одеської області", - написав Єрмак у телеграм-каналі.

Теги: #пожежі #обстріли #херсонська_область

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