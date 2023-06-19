Події

07:51 19.06.2023

Папа Римський провів у Ватикані першу після операції проповідь

1 хв читати
Папа Римський провів у Ватикані першу після операції проповідь

Папа Римський Франциск у неділю провів у Ватикані першу після операції та виписки з лікарні проповідь, передає портал Vatican News.

"Папа Римський Франциск розпочав свою недільну молитву, висловивши глибоку вдячність за любов, турботу і підтримку в молитві під час його перебування в лікарні", - пише портал.

Раніше цього тижня понтифік покинув лікарню, де провів дев'ять днів після операції на кишечнику.

Понтифіку провели операцію минулого тижня. Операція під загальним наркозом тривала три години і пройшла без ускладнень. У зв'язку з цим усі папські аудієнції до 18 червня було скасовано.

У 2021 році Франциску провели операцію, під час якої видалили 33 см кишечника через запалення.

 

 

Теги: #ватикан #понтифік #проповідь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:28 05.06.2023
Лубінець обговорив із представниками Ватикану порушення прав українських дітей на окупованих територіях

Лубінець обговорив із представниками Ватикану порушення прав українських дітей на окупованих територіях

10:50 05.06.2023
Посланник Папи Римського 5-6 червня відвідає Київ

Посланник Папи Римського 5-6 червня відвідає Київ

07:42 21.05.2023
У Ватикані назвали кардинала, який очолить миротворчу місію в Україні

У Ватикані назвали кардинала, який очолить миротворчу місію в Україні

23:48 13.05.2023
Розмова з Папою Римським може допомогти зупинити зло агресії

Розмова з Папою Римським може допомогти зупинити зло агресії

19:48 13.05.2023
Мені здається, я отримав сигнал підтримки формули миру від Ватикану - Зеленський

Мені здається, я отримав сигнал підтримки формули миру від Ватикану - Зеленський

19:13 13.05.2023
Зеленський попросив Папу Римського Франциска засудити російські злочини в Україні

Зеленський попросив Папу Римського Франциска засудити російські злочини в Україні

23:07 29.03.2023
Папа Римський проведе кілька днів у лікарні - ЗМІ

Папа Римський проведе кілька днів у лікарні - ЗМІ

09:03 10.12.2022
Єрмак сподівається на підтримку Папою Римським України на шляху до миру

Єрмак сподівається на підтримку Папою Римським України на шляху до миру

19:47 05.09.2022
Лікар не радить Папі Римському вирушати з візитом до України чи Росії

Лікар не радить Папі Римському вирушати з візитом до України чи Росії

07:11 26.08.2022
Українське серце розривається від слів Папи Римського

Українське серце розривається від слів Папи Римського

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ППО ліквідувала чотири "Калібри" і чотири "Шахеди" на південному і східному напрямках

ЗСУ звільнили вісім населених пунктів на Бердянському та Мелітопольському напрямках, загальна площа - 113 кв. км

Бійці ССО ліквідували 10 окупантів в окопах противника на Південному напрямку

Росія втрачатиме захоплені території

Жодну систему Patriot в Україні не було знищено

ОСТАННЄ

У Первомайському Харківської області потонула 12-річна дівчинка

ППО ліквідувала чотири "Калібри" і чотири "Шахеди" на південному і східному напрямках

За добу на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів поранено два мирних жителі

ЗСУ звільнили вісім населених пунктів на Бердянському та Мелітопольському напрямках, загальна площа - 113 кв. км

ЗС України ліквідували 630 окупантів, один вертоліт, п’ять танків, шість бронемашин, 18 артсистем і 12 БПЛА

Окупанти випустили 261 снаряд по Херсонській області, поранено людину

У небі над Дніпропетровською областю знищено чотири БПЛА

У Тернопільській області очікуються грози та місцями туман

У ЄС із сімей українських біженців вилучили вже 240 дітей, в Офісі омбудсмена мають намір вирішити проблему

Бійці ССО ліквідували 10 окупантів в окопах противника на Південному напрямку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА