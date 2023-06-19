Папа Римський провів у Ватикані першу після операції проповідь

Папа Римський Франциск у неділю провів у Ватикані першу після операції та виписки з лікарні проповідь, передає портал Vatican News.

"Папа Римський Франциск розпочав свою недільну молитву, висловивши глибоку вдячність за любов, турботу і підтримку в молитві під час його перебування в лікарні", - пише портал.

Раніше цього тижня понтифік покинув лікарню, де провів дев'ять днів після операції на кишечнику.

Понтифіку провели операцію минулого тижня. Операція під загальним наркозом тривала три години і пройшла без ускладнень. У зв'язку з цим усі папські аудієнції до 18 червня було скасовано.

У 2021 році Франциску провели операцію, під час якої видалили 33 см кишечника через запалення.