Окупанти обстріляли Гур'їв Козачок на Харківщині, за попередніми даними загинули 4 людини

Російські окупаційні війська обстріляли с. Гур'їв Козачок на Богодухівщині Харківської області, є жертви серед мирного населення, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов

"Протитанкова керована ракета росіян влучила у цивільний автомобіль, який рухався у напрямку вищевказаного населеного пункту. За попередніми даними, в автомобілі знаходилися 4 людини, які загинули на місці. Деталі встановлюються", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.