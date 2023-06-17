Події

13:04 17.06.2023

Окупанти обстріляли Гур'їв Козачок на Харківщині, за попередніми даними загинули 4 людини

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Російські окупаційні війська обстріляли с. Гур'їв Козачок на Богодухівщині Харківської області, є жертви серед мирного населення, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов

"Протитанкова керована ракета росіян влучила у цивільний автомобіль, який рухався у напрямку вищевказаного населеного пункту. За попередніми даними, в автомобілі знаходилися 4 людини, які загинули на місці. Деталі встановлюються", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

Теги: #харківська_область #обстріл

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