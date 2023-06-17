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12:49 17.06.2023

Є успіхи і просування українських бійців на Таврійському напрямку - Тарнавський

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Є успіхи і просування українських бійців на Таврійському напрямку - Тарнавський

На Таврійському напрямку активна робота сил оборони триває. Є успіхи і просування наших сил, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1794 вогневих завдання. За останню добу втрати ворога вбитими і пораненими становили понад п'ять рот", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

Крім того, за даними Тарнавського, знищено та пошкоджено 88 одиниць військової техніки противника. Зокрема, вертоліт Ка-52, 11 танків, 20 одиниць БМП, 2 БТР, 3 гаубиці 2А65 "Мста-С", гаубиця 2А65 "Мста-Б", БпЛА "Zala", БпЛА Shahed-136, БпЛА "Орлан-10", БМ-21 "Град", РЕБ "Житель", 4 САУ "Акація", САУ "Гвоздика", система залпового вогню "Солнцепьок".

"Також було знищено 5 місць зберігання боєприпасів противника", - поінформував Тарнавський.

 

Теги: #напрямок #таврійський

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