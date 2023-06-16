Події

20:30 16.06.2023

Росія блокує українські порти, щоб позбутися конкурента на ринку продовольства, - Зеленський

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Росія блокує українські порти для того, щоб позбутися конкурента на ринку продовольства, вважає президент України Володимир Зеленський.
"Ми організували "зернову ініціативу", ми звернулися до міжнародних організацій і лідерів, які дали нам гроші, фонд, для того щоб ми відправили (агропродукцію - ІФ-У), до речі, до більшості ваших держав ми відправили безкоштовно. Ось що ми робили. І це не результат кризи чи конфлікту між двома державами. Це наслідки блокування Росією наших портів", - сказав Зеленський на пресконференції в Києві у п'ятницю після зустрічі з лідерами країн Африканського Союзу.
Вони це зробили, "щоб самим продавати свою агропродукцію, і щоб не було конкуренції з боку України, такого великого постачальника", наголосив президент.
Зеленський також звернув увагу на те, що "Росія не давала можливості будь-якого зернового морського коридору, доти, до речі, доки ми в односторонньому порядку не деокупували наш острів Зміїний, і доки ми не отримали відповідну зброю, яка гарантувала би безпеку нашим портам".
Він знову сказав, що "не можна хорошими словами або добрими кроками щодо президента Російської Федерації зупинити його агресію. Я вважаю, навпаки, - дипломатична ізоляція, показати, що весь світ розуміє, що він агресор і терорист, і його оточення - це воєнні злочинці, такі самі, як він. Я вважаю, що саме це може бути серйозним і вплинути на його суспільство. Ми цим повинні займатися, впливати на його суспільство, щоб вони зрозуміли, що вони ізольовані".
 

Теги: #зерно #україна #порти #зеленський

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