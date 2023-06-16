Події

17:39 16.06.2023

Окупанти обстріляли Херсон, поранені 23 людини, зокрема троє дітей - Єрмак

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Окупанти обстріляли Херсон, поранені 23 людини, зокрема троє дітей - Єрмак

23 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок обстрілу Херсона російськими окупантами в п'ятницю, повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Удари наносились по Таврійському мікрорайону, Корабельному району та центральній частині міста. Через обстріли пошкоджено медзаклад, дитсадок, супермаркет, житлові будинки, автівки, лінії електропередач", - написав Єрмак у телеграмі.

За його словами, серед постраждалих троє дітей.

"Усіх постраждалих шпиталізували. Троє людей знаходяться в тяжкому стані, всі інші отримали середні або легкі травми. Укриття врятувало життя багатьом людям", - розповів Єрмак.

 

Теги: #херсон #обстріли

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