Окупанти обстріляли Херсон, поранені 23 людини, зокрема троє дітей - Єрмак

23 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок обстрілу Херсона російськими окупантами в п'ятницю, повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Удари наносились по Таврійському мікрорайону, Корабельному району та центральній частині міста. Через обстріли пошкоджено медзаклад, дитсадок, супермаркет, житлові будинки, автівки, лінії електропередач", - написав Єрмак у телеграмі.

За його словами, серед постраждалих троє дітей.

"Усіх постраждалих шпиталізували. Троє людей знаходяться в тяжкому стані, всі інші отримали середні або легкі травми. Укриття врятувало життя багатьом людям", - розповів Єрмак.