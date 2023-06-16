Столтенберг: На саміті НАТО у Вільнюсі питання запрошення України до членства не обговорюватиметься, але обговорюватиметься питання наближення Києва до альянсу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначає, що на саміті НАТО 11-12 липня у Вільнюсі питання запрошення України до членства не обговорюватиметься, але обговорюватиметься питання, як наблизити Україну до альянсу.

Про це він сказав у п'ятницю в Брюсселі на пресконференції, яка відбулася після зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, відповідаючи на запитання журналістів про перспективу членства України в НАТО.

Столтенберг констатував, що в цьому питанні є "три елементи". "Перш за все, всі союзники погодилися, що Україна буде членом НАТО. Ми не обговорюватимемо запрошення на саміті у Вільнюсі, але (обговорюватимемо) як ми наблизимо Україну до НАТО. Я впевнений, що ми знайдемо гарне рішення і консенсус на саміті у Вільнюсі, як наблизити Україну до НАТО", - сказав він. Причому це обґрунтування генсек відніс до третього елементу. Першим і другим він назвав, відповідно, практичний і політичний аспекти питання майбутнього членства.

"Перший (елемент) - просувати Україну ближче на практиці, а це - всеосяжний пакет допомоги та багаторічна програма, яка допоможе їм перейти від стандартів обладнання, доктрин радянських часів до натовських стандартів і допоможе їм бути повністю взаємосумісними з НАТО. На це потрібен час. Ми вже працюємо над цим багато років, але чим більше успіху ми досягнемо в тому, щоб зробити українські війська повністю взаємосумісними з натовськими, тим ближче вони будуть до НАТО в практичному військовому плані", - розповів Столтенберг про перший елемент.

Другим він назвав політичний аспект. "І тут ми зараз дуже близькі до схвалення створення Ради Україна-НАТО, яка відрізнятиметься від Комісії, де тридцять один союзник зустрічається з Україною. Це буде організм тридцяти двох: тридцять один союзник і Україна на рівних сидітимуть за столом з однаковими правами й можливостями консультуватися й ухвалюватимуть разом рішення, якщо ми вважатимемо їх правильними. Це інший вид роботи разом у політичному плані, і ми приведемо Україну ближче до НАТО в політичному плані", - пояснив генсек.