Шевченківську премію-2023 вручать без додаткової номінації "За внесок у перемогу" - Нищук

Голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Євген Нищук заявляє, що Шевченківську премію 2023 року вручать без додаткової номінації "За внесок у перемогу".

"Передусім моє завдання було, після мого призначення 22 травня, швидко зробити аналіз всієї ситуації. Оскільки дійсно я там, в окопах, не дуже за всім слідкував. Зрозуміти проблему, яка ще не закрита, і найголовніше – сформувати новий склад комітету, з яким ми можемо обговорити всі наболілі питання або зробити якісь зміни чи доповнення, перед тим, як оголошувати нову кампанію вже на 24-й рік", - сказав Нищук в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Голова комітету зазначив, що в консультаціях було знайдено консенсус щодо оголошення лауреатів, а також щодо нової номінації "За внесок у перемогу".

"Багато колег і культурна спільнота казали, що змінювати гру під час гри не дуже правильно. Більше того, робити якісь доповнення треба вже на нову кампанію. І це розуміння ми знайшли. Не хочу зараз говорити, поки не вийшов указ, він готується, це суто технічна процедура, яка закриє питання попереднього комітету, себто будуть нагороджені ті, кого вже оголосили. А додаткова номінація посеред літа, коли в нас уже з вересня має розпочинатися нова кампанія і подача заявок на переможців 24-го року, мені здається, є недоречною. Тому її не буде", - заявив він.

Нищук зазначив, що указ президента має вийти протягом тижня.

Як повідомлялося, 10 березня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко та колишній голова Комітету Шевченківської премії Юрій Макаров заявили, що лауреатів Шевченківської премії, разом із переможцями нової номінації "За внесок у перемогу", буде оголошено 22 травня, у день перепоховання Тараса Шевченка.

Водночас уже 11 березня комітет премії оголосив лауреатів лише частини номінацій.