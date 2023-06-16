Ракетна атака росіян була спрямована на Київську область, усі ракети знищено - Повітряні сили ЗСУ

Ракетна атака росіян була спрямована на Київську область і здійснена крилатими ракетами "Калібр" і аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал", всі ракети знищені, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Знищено шість "Кинджалів" і шість "Калібрів". Близько 11:00 16 червня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Україні крилатими ракетами "Калібр" та аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал". Напрямок атаки - Київщина!" - йдеться в повідомленні ПС ЗСУ в п'ятницю.

Як повідомляється, всі ракети знищено силами і засобами Повітряних сил у зоні відповідальності повітряного командування "Центр".

"Крім того, знищено два ворожі розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться в повідомленні.