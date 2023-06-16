Зеленський запросив Трампа та ДеСантіса приїхати до України

Повільні постачання західної зброї допомагають оборонним зусиллям Росії, сказав в інтерв'ю NBC президент України Володимир Зеленський.

Він також відповів колишньому президенту Дональду Трампу і губернатору Флориди Рону ДеСантісу, кандидатам у президенти від республіканців, які поставили під сумнів американську військову підтримку Києва, що триває.

Зеленський запросив їх приїхати в Україну, попередивши, що поразка його країни означатиме лише ширший конфлікт із Москвою пізніше.

Зеленський, пише NBC, визнав, що розгляд американськими політиками скорочення військової допомоги Україні є "великим ризиком для України", але сказав, що вважає, що цього не відбудеться.

Президент України сказав, що якщо Росія переможе Україну, вона може перейти до сусідньої країни, яка є союзником НАТО, ризикуючи розв'язати ширшу світову війну через становище альянсу про взаємну оборону. "Чи готові вони почати війну, щоб відправити своїх дітей? Чи готові вони померти?", - сказав він, коли його запитали про Трампа та ДеСантиса.

Говорячи про постачання зброї, Зеленський сказав, що через відсутність постачання винищувачів F-16 Україна "втрачає час, втрачає людей і, найголовніше, втрачає перевагу".

"Україна хоче мати можливість конкурувати у повітрі – давайте зробимо це сьогодні", - сказав Зеленський. А краплинна подача F-16 та іншої зброї "означає, що війна триватиме довше", - додав він.

Він також поставив під сумнів заяву Трампа про те, що він може покласти край війні за 24 години. "Чому не він зробив це раніше? Він був президентом, коли тут точилася війна", - сказав Зеленський.

"Я думаю, що він не міг цього зробити. Я думаю, сьогодні у світі немає людей, які могли б просто поговорити з Путіним і покласти край війні", - додав він.