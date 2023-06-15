Херсонські рятувальники отримали спецобладнання від австрійських територіальних громад

Територіальні громади Австрії передали херсонським рятувальникам спеціалізоване обладнання для ліквідації підтоплень, спричинених підривом Каховської ГЕС, і порятунку людей, повідомила обласна військова адміністрація.

"Громади Лаксенбург та Вінер-Нойдорф округу Мьодлінг Республіки Австрія передали для потреб працівників ДСНС: надувні човни, навісні двигуни, рятувальні жилети, мотопомпи, насоси, пожежні рукави тощо".

"Днями, за сприяння Посольства України в Австрії, гуманітарна допомога прибула на Закарпаття, а звідти вже дістанеться Херсонщини", - йдеться в повідомленні ОВА.