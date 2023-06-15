Події

19:13 15.06.2023

Кулеба запросив Болгарію приєднатися до коаліції за створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів першу телефонну розмову з новою очільницею МЗС Болгарії Марією Габрієл, запросив приєднатися до коаліції за створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ.

"Під час нашої першої телефонної розмови я привітав Марію Габрієл із призначенням на посаду. Ми обговорили шляхи активізації двосторонньої співпраці. Я дякую Болгарії за підтримку України на нашому шляху до членства в ЄС і НАТО. Я також запросив Болгарію приєднатися до Основної групи зі створення Спеціального трибуналу", - написав він у твіттері.

Теги: #болгарія #міністри #кулеба

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