Кулеба запросив Болгарію приєднатися до коаліції за створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів першу телефонну розмову з новою очільницею МЗС Болгарії Марією Габрієл, запросив приєднатися до коаліції за створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ.

"Під час нашої першої телефонної розмови я привітав Марію Габрієл із призначенням на посаду. Ми обговорили шляхи активізації двосторонньої співпраці. Я дякую Болгарії за підтримку України на нашому шляху до членства в ЄС і НАТО. Я також запросив Болгарію приєднатися до Основної групи зі створення Спеціального трибуналу", - написав він у твіттері.