Генштаб: Українська авіація за добу завдала 13 ударів, ракетники й артилеристи вразили два пункти управління, ЗРК С-300 і три склади з боєкомплектами

Авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ обстановку станом на 18:00 четверга.

"Також нашими захисниками було знищено 20 іранських ударних БПЛА типу Shahed, а також БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", - ідеться в повідомленні Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

Як повідомляється, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вразили два пункти управління, зенітно-ракетний комплекс С-300, район зосередження особового складу противника, три склади боєприпасів і п'ять артилерійських підрозділів на вогневих позиціях.