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18:31 15.06.2023

Клименко: Просимо допомоги в міжнародних партнерів щодо збирання мазутної плівки

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Клименко: Просимо допомоги в міжнародних партнерів щодо збирання мазутної плівки

Міністр внутрішніх справ України, керівник робіт з ліквідації наслідків підриву греблі Каховської ГЕС Ігор Клименко заявляє, що вживають усіх заходів для локалізації та ліквідації мазутної плівки, і сподівається, що найближчими днями завершаться роботи з відкачування води з підтоплених будинків.

"Ми відстежуємо акваторію Каховського водосховища, річки Дніпро, приток Дніпра. Наші фахівці вчора і сьогодні робили все, щоб знайти, де цей мазут подівся. Після того, як вода почала сходити, ми... встановили, що це мазут у заплавах Каховського водосховища... і на підприємствах правобережної частини Херсона", - сказав міністр в ефірі національного телемарафону в четвер.

Він продовжив: "Зараз ми робимо все, щоб цю масляну плівку, яка може піти далі... максимально швидко ліквідувати".

"Попереду в нас дуже велика робота. Ми звернулися до наших міжнародних партнерів щодо надання допомоги у збиранні цієї маслянистої плівки на території області", - наголосив він.

Міністр також зазначив: "Сподіваємося, що найближчими днями завершимо відкачувати воду з будинків наших громадян".

Клименко розповів, що щодня зі сходом води фіксують і знищують трупи тварин, зокрема домашніх. Лише за вчорашній день, за словами Клименка, було закопано у відповідних місцях і дезінфіковано близько 70 тварин і птахів, знайдених після відкачування води.

Крім того, за словами глави МВС, є проблема з мором риби. "Хотів би звернутися до наших громадян, хто має домашніх тварин, - вони мають бути всі вакциновані... щоб мінімізувати ризики хвороб та епідемій", - додав Клименко.

Міністр звернув увагу на те, що випадків виникнення холери наразі не зафіксовано, однак зазначив, що хімічний склад води в Дніпровському лимані та в Чорному морі значно погіршився.

Теги: #боротьба #підтоплення #каховська_гес

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