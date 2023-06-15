Події

18:12 15.06.2023

В Іванківській громаді Київщини розпочав роботу новий модульний ЦНАП, обладнаний за кошти ЄС, уряду Канади та ПРООН

2 хв читати

В Іванківській громаді Київської області було збудовано та оснащено новий модульний ЦНАП, який замінить зруйнований унаслідок бойових дій, повідомляє пресслужба Програми розвитку ООН в Україні.

"ЦНАП уже функціонує і готовий надавати понад 190 різних послуг, як-от оформлення субсидій, реєстрація бізнесу та майна, видача свідоцтв про народження, реєстрація місця проживання, пенсійні послуги тощо. Центр розрахований на 27 робочих місць і має всі необхідні засоби та ресурси для функціонування, включно з меблями та обладнанням, а головне - компетентний і навчений персонал. Будівля також доступна для маломобільних груп населення", - зазначено в повідомленні.

Керівник відділу місцевого та людського розвитку Представництва ЄС в Україні Мартін Шрьодер наголосив, що нещодавно відкритий ЦНАП відображає відданість ЄС підтримці зусиль із відновлення та розвитку громад, які постраждали від загарбницької війни Росії.

"Центр відіграє важливу роль, допомагаючи українцям повернутися до нормального життя, яке вони мали до війни, та покращуючи його якість. Європейський Союз солідарний із народом України, і разом із партнерами ми будемо й надалі підтримувати ініціативи, що сприяють стабільності, інклюзивності та процвітанню", - сказав він.

Керівник відділу міжнародної допомоги Посольства Канади в Україні Ешлі Малруні наголосила, що доступ до основних державних послуг є фундаментальним для окремих людей і підприємств, щоб відновитися від впливу війни.

"Створення цього центру підкреслює відданість Канади до відновлення України у співпраці з місцевими громадами. Центри надання адміністративних послуг дають змогу людям відчути стабільність, рухатися вперед шляхом відновлення та відбудовувати своє життя, що є важливим актом непокори російській агресії", - додала вона.

Заступник постійного представника ПРООН в Україні Христофорос Політіс наголосив, що ПРООН за надійної підтримки партнерів просуває найкращі практики надання державних послуг для підвищення ефективності та прозорості, не залишаючи нікого осторонь.

"Підтверджуючи основні принципи та завдання адміністративної реформи в Україні, модель Центру надання адміністративних послуг прагне наблизити державні послуги до громад, які вони обслуговують. Створення ЦНАПу в Іванкові - яскравий приклад реалізації цього принципу, що ще раз підкреслює його актуальність сьогодні, особливо на територіях, які постраждали від війни", - наголосив він.

Теги: #київська_область #цнап

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:11 14.06.2023
Київщина відправить до Херсонської області 60 комунальників

Київщина відправить до Херсонської області 60 комунальників

13:32 11.06.2023
У Київській області через негоду без світла повністю або частково залишаються 36 населених пунктів

У Київській області через негоду без світла повністю або частково залишаються 36 населених пунктів

15:57 09.06.2023
У Київській області всі розважальні заходи мають закінчуватися не пізніше 21:00 - голова ОВА

У Київській області всі розважальні заходи мають закінчуватися не пізніше 21:00 - голова ОВА

10:10 09.06.2023
Київщина готова прийняти понад 3 тис. жителів Херсонської області, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, - голова ОВА

Київщина готова прийняти понад 3 тис. жителів Херсонської області, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, - голова ОВА

09:56 06.06.2023
Уламками збитих ракет на Київщині пошкоджено дев'ять житлових будинків, медзаклад, 27 автомобілів, жертв немає

Уламками збитих ракет на Київщині пошкоджено дев'ять житлових будинків, медзаклад, 27 автомобілів, жертв немає

14:40 05.06.2023
На Київщині проводиться ліквідація вибухонебезпечних предметів - ОВА

На Київщині проводиться ліквідація вибухонебезпечних предметів - ОВА

16:11 04.06.2023
Біля Лютіжа під Києвом горіли пластикові труби та шини, пожежу ліквідовано - ДСНС

Біля Лютіжа під Києвом горіли пластикові труби та шини, пожежу ліквідовано - ДСНС

10:22 30.05.2023
Одна людина загинула, ще 13 поранені в Києві та області внаслідок атаки РФ ударними дронами - Нацполіція

Одна людина загинула, ще 13 поранені в Києві та області внаслідок атаки РФ ударними дронами - Нацполіція

07:29 29.05.2023
Задимлення в Шевченківському районі столиці не пов'язано з нічною атакою окупантів

Задимлення в Шевченківському районі столиці не пов'язано з нічною атакою окупантів

08:38 25.05.2023
На Київщині внаслідок падіння уламків збитих БПЛА сталося загорання лісової підстилки

На Київщині внаслідок падіння уламків збитих БПЛА сталося загорання лісової підстилки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Кривому Розі кількість жертв ракетного удару збільшилася до 13, від опіків помер чоловік

Резніков бере участь у першому за сім років засіданні міністрів оборони Комісії Україна-НАТО

Генерал Міллі про наступ українських сил: Іще занадто рано робити оцінки

Зеленський запросив Швейцарію долучитися до підготовки Глобального саміту миру

Резніков про підсумки засідання у форматі "Рамштайн": Отримали запевнення від партнерів про початок навчання українських пілотів, будуватимемо "коаліцію винищувачів"

ОСТАННЄ

Мінцифри запустило бета-тест закриття ФОП на порталі "Дія"

Асоціація "Укрводоканалекологія" вимагає від НКРЕКП підвищити тарифи на послуги водоканалів на третину

Зеленський провів першу в історії телефонну розмову з президентом Коста-Рики

Херсонські рятувальники отримали спецобладнання від австрійських територіальних громад

Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Белізу, запросив узяти участь у реалізації Формули миру та організації Глобального саміту миру

Посол США зустрілася зі Свириденко напередодні Конференції з відновлення України в Лондоні

У Кривому Розі кількість жертв ракетного удару збільшилася до 13, від опіків помер чоловік

Резніков бере участь у першому за сім років засіданні міністрів оборони Комісії Україна-НАТО

Суд над бійцями "Азова" підтверджує, що РФ - нецивілізована держава, яка нехтує нормами міжнародного права, - голова профільного комітету ВР

Резніков провів зустріч зі Столтенбергом у Брюсселі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА