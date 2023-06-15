В Іванківській громаді Київщини розпочав роботу новий модульний ЦНАП, обладнаний за кошти ЄС, уряду Канади та ПРООН

В Іванківській громаді Київської області було збудовано та оснащено новий модульний ЦНАП, який замінить зруйнований унаслідок бойових дій, повідомляє пресслужба Програми розвитку ООН в Україні.

"ЦНАП уже функціонує і готовий надавати понад 190 різних послуг, як-от оформлення субсидій, реєстрація бізнесу та майна, видача свідоцтв про народження, реєстрація місця проживання, пенсійні послуги тощо. Центр розрахований на 27 робочих місць і має всі необхідні засоби та ресурси для функціонування, включно з меблями та обладнанням, а головне - компетентний і навчений персонал. Будівля також доступна для маломобільних груп населення", - зазначено в повідомленні.

Керівник відділу місцевого та людського розвитку Представництва ЄС в Україні Мартін Шрьодер наголосив, що нещодавно відкритий ЦНАП відображає відданість ЄС підтримці зусиль із відновлення та розвитку громад, які постраждали від загарбницької війни Росії.

"Центр відіграє важливу роль, допомагаючи українцям повернутися до нормального життя, яке вони мали до війни, та покращуючи його якість. Європейський Союз солідарний із народом України, і разом із партнерами ми будемо й надалі підтримувати ініціативи, що сприяють стабільності, інклюзивності та процвітанню", - сказав він.

Керівник відділу міжнародної допомоги Посольства Канади в Україні Ешлі Малруні наголосила, що доступ до основних державних послуг є фундаментальним для окремих людей і підприємств, щоб відновитися від впливу війни.

"Створення цього центру підкреслює відданість Канади до відновлення України у співпраці з місцевими громадами. Центри надання адміністративних послуг дають змогу людям відчути стабільність, рухатися вперед шляхом відновлення та відбудовувати своє життя, що є важливим актом непокори російській агресії", - додала вона.

Заступник постійного представника ПРООН в Україні Христофорос Політіс наголосив, що ПРООН за надійної підтримки партнерів просуває найкращі практики надання державних послуг для підвищення ефективності та прозорості, не залишаючи нікого осторонь.

"Підтверджуючи основні принципи та завдання адміністративної реформи в Україні, модель Центру надання адміністративних послуг прагне наблизити державні послуги до громад, які вони обслуговують. Створення ЦНАПу в Іванкові - яскравий приклад реалізації цього принципу, що ще раз підкреслює його актуальність сьогодні, особливо на територіях, які постраждали від війни", - наголосив він.