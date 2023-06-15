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16:14 15.06.2023

Посол України в ПАР: Думаю, через рік побачимо зовсім іншу архітектуру підтримки в ООН серед африканських країн

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Посол України в ПАР: Думаю, через рік побачимо зовсім іншу архітектуру підтримки в ООН серед африканських країн

Посол України в Південно-Африканській Республіці Любов Абравітова вважає, що за умови проведення правильної та активної роботи через рік архітектура підтримки України в ООН серед африканських країн зміниться.

"Багато що залежить від нашої активності в регіоні, від діалогів і контактів на різних рівнях, від безпосередньо турне міністра Кулеби і від майбутнього візиту президентів Африканських країн. Але наголошу: не варто очікувати, що зміна позицій країн відбудеться в короткостроковій перспективі. Це "гра в довгу". І вона потребує сил, ентузіазму та віри. Віри в те, що врешті-решт африканським країнам стане абсолютно зрозуміло, що Україна бореться за такі самі цінності, свободи і права, за які ці країни боролися й проливали кров протягом багатьох років", - сказала посол в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас вона наголосила, що якщо Україна продовжуватиме проводити правильну роботу, то рівень підтримки країнами Африки зросте.

"Я думаю, що ми через рік побачимо зовсім іншу архітектуру підтримки в ООН серед африканських країн", - зазначила Абравітова.

Наразі, як пояснила посол, Африканські країни, що на південь від Сахари, загалом визначилися зі своєю позицією, і більшість із них дотримується нейтральної позиції. Приміром, такі країни, як Мозамбік, кажучи, що вони солідарні з народом України, нейтральні.

"І Мозамбік це виправдовує тим, що в їхній Конституції є пункт про неприєднання до будь-якої сторони воєнного конфлікту", - розповіла дипломатка.

Водночас є Ботсвана, яка засуджує Росію за агресію, і під час голосування країна займає послідовно проукраїнську позицію. Те ж саме стосується Замбії, пояснила Абравітова.

"Водночас тиск із боку великих країн, впливових політично, наприклад як Південна Африка, або бажання не стояти в контроверсії з цією країною, спонукають багато країн регіону нейтрально голосувати. Тобто не займати проукраїнську позицію", - сказала посол.

Вона також зазначила, що після початку повномасштабного вторгнення РФ африканські країни відчули на собі наслідки агресії (підвищення цін, створення дефіциту на певні товари), і тому тема України з'явилася в інформаційному полі країн, чого не було раніше.

"Африканські країни усвідомили, наскільки Україна важлива для продовольчої безпеки регіону. Путін не передбачив багато чого, ми вже це розуміємо, але один з елементів - це те, що він своїми руками покладе Україну на карту африканських країн. Це створило багато можливостей для України. Але, на жаль, ми багато платимо за це, гинуть наші люди, наші захисники", - сказала посол у ПАР.

Окрім того, вона додала, що на сьогодні люди в Африці вже знають, де розміщуються Маріуполь і Каховка.

"Багато небайдужих громадян пишуть нам. Деякі з них просто співчувають, деякі дають дружні поради, як вони діяли б в цій ситуації. Тому справді інтерес на високому рівні", - підсумувала посол.

Теги: #оон #африка #україна #підтримка

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