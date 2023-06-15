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11:08 15.06.2023

Мін'юст веде переговори з нідерландським музеєм про безоплатне повернення "скіфського золота" в Україну

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Мін'юст веде переговори з нідерландським музеєм про безоплатне повернення "скіфського золота" в Україну

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що Міністерство юстиції веде переговори з нідерландським музеєм щодо безоплатного повернення "скіфського золота" в Україну.

"Справді, є певна сума, яку ми маємо сплатити за зберігання цієї колекції в нідерландському музеї. Наразі Міністерство юстиції веде переговори, щоб ми якнайшвидше отримали без оплати цю колекцію назад в Україну", - сказав Ткаченко в ефірі національного телемарафону в четвер.

Раніше міністр зазначав, що "скіфське золото" буде повернуто до Національного музею історії України.

Як повідомлялося, виставка "Крим – золотий острів у Чорному морі", що презентує колекцію скіфських золотих прикрас, була сформована в музеї Алларда Пірсона з колекцій п'яти музеїв, один з яких розташований у Києві, чотири - у Криму. Після окупації Криму РФ, що сталася вже після відкриття виставки, виникло питання про те, кому повертати колекцію - 565 музейних предметів загальною страховою вартістю EUR10 млн.

На частину колекції, що належить кримським музеям, після окупації заявила свої права РФ. Україна, зі свого боку, заявила, що експонати не можуть бути повернуті на окуповану територію, яка тимчасово перебуває не під українським контролем, і мають бути передані безпосередньо державі Україна.

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердама визнав права України на колекцію і постановив передати її до Києва. У жовтні 2021 року Апеляційний суд Амстердама підтвердив рішення суду першої інстанції. Після чого у січні 2022 року "Кримські музеї" подали касацію на рішення Апеляційного суду.

9 червня Верховний суд Нідерландів підтримав рішення попередньої інстанції у справі про долю "скіфського золота" і постановив передати його Україні.

Теги: #мінюст #нідерланди #скіфське_золото

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