Уже 85% українців вважають, що держава має втрутитися в діяльність УПЦ (МП) - соцопитування КМІС

До 85% зросла кількість українців, які вважають за необхідне втручання в діяльність Української православної церкви (Московського патріархату), свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 26 травня до 5 червня.

Зокрема, 66% опитаних переконані, що діяльність УПЦ (МП) в Україні має бути повністю заборонена, ще 19% вважають за необхідне встановити над її діяльністю державний нагляд і контролювати її діяльність, але не забороняти повністю. Лише 6% вважають, що нічого робити не треба і в діяльність УПЦ (МП) втручатися не можна.

При цьому під час аналогічного опитування, проведеного в грудні 2022 року, заборону діяльності УПЦ (МП) в Україні підтримували 54% респондентів, за держнагляд виступали 24%, а за невтручання в її діяльність виступали 12%.

"Зростання підтримки повної заборони УПЦ (МП) свідчить, що в останніх гострих протистояннях (наприклад, Києво-Печерська лавра) більш переконливими для громадськості були аргументи критиків цієї церкви. Нездатність на практиці довести справжність розриву з РПЦ, наслідки діяльності в Києво-Печерській лаврі, млява (або просто відсутня) реакція на своїх священнослужителів-зрадників і безпорадна тиша у відповідь на анексію своїх єпархій (як-от Бердянської) лише кристалізують негативне ставлення до церкви. Водночас варто пам'ятати, що, незважаючи на прихильність значної частини українців до сильних рішень, українці вимагають рішень із дотриманням законодавства", - зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький.

У регіональному розрізі скрізь більшість населення (від 76% на сході до 88% на заході та в центрі України) виступають за проактивну позицію держави щодо питання діяльності УПЦ (МП). Навіть на півдні та сході лише 9% і 11% говорять про невтручання в діяльність цієї церкви, хоча там і трохи менше тих, хто виступає за її повну заборону (58% і 50% відповідно). Утім зростання тенденції до суворішого ставлення спостерігається і там.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю (CATI) серед 1029 повнолітніх респондентів з усіх регіонів України, крім окупованих. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, і 1,5% для показників, близьких до 5%. В умовах війни до неї додається систематичне відхилення, проте результати зберігають високу репрезентативність, зазначають у КМІС.