Ворог обстріляв Кривий Ріг крилатими ракетами, один чоловік дістав поранення середньої тяжкості

У ніч на четвер російські окупаційні війська здійснили ракетну атаку на Кривий Ріг Дніпропетровської області, внаслідок чого одного місцевого жителя госпіталізовано з пораненнями середньої тяжкості, крім того, зафіксовано прильоти по двох підприємствах, унаслідок атаки є суттєві руйнування виробничих конструкцій, розбито газопроводи, знищено шиномонтаж і автобус, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Цієї ночі ворог знову атакував Кривий Ріг ракетами. Поцілив по двох промислових підприємствах. Поранення дістав 38-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості. На підприємствах виникли пожежі, які рятувальники вже приборкали. Є суттєві руйнування виробничих споруд. Побиті газопроводи. Знищено шиномонтаж і автобус. Одну ракету наша ППО збила. Уламки пошкодили авто", - зазначено в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що вночі воїни повітряного командування "Схід" знищили в небі над регіоном усі п'ять ударних дронів типу Shahed-131/136.

Голова міської військової адміністрації (МВА) Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що постраждали два промислові підприємства, які не є військовими об'єктами й не пов'язані з ними, у них влучили три ракети. Також відомо, що поранений місцевий житель - працівник одного з них, у повідомленні наголошено, що "його життю нічого не загрожує".

Вілкул попередив місцевих жителів про плановий вибух, сьогодні о 12:00, у кар'єрі "№2-біс" ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" (Інгулецький, Центрально-Міський райони).