Події

09:01 15.06.2023

Ворог обстріляв Кривий Ріг крилатими ракетами, один чоловік дістав поранення середньої тяжкості

1 хв читати
Ворог обстріляв Кривий Ріг крилатими ракетами, один чоловік дістав поранення середньої тяжкості

У ніч на четвер російські окупаційні війська здійснили ракетну атаку на Кривий Ріг Дніпропетровської області, внаслідок чого одного місцевого жителя госпіталізовано з пораненнями середньої тяжкості, крім того, зафіксовано прильоти по двох підприємствах, унаслідок атаки є суттєві руйнування виробничих конструкцій, розбито газопроводи, знищено шиномонтаж і автобус, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Цієї ночі ворог знову атакував Кривий Ріг ракетами. Поцілив по двох промислових підприємствах. Поранення дістав 38-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості. На підприємствах виникли пожежі, які рятувальники вже приборкали. Є суттєві руйнування виробничих споруд. Побиті газопроводи. Знищено шиномонтаж і автобус. Одну ракету наша ППО збила. Уламки пошкодили авто", - зазначено в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що вночі воїни повітряного командування "Схід" знищили в небі над регіоном усі п'ять ударних дронів типу Shahed-131/136.

Голова міської військової адміністрації (МВА) Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що постраждали два промислові підприємства, які не є військовими об'єктами й не пов'язані з ними, у них влучили три ракети. Також відомо, що поранений місцевий житель - працівник одного з них, у повідомленні наголошено, що "його життю нічого не загрожує".

Вілкул попередив місцевих жителів про плановий вибух, сьогодні о 12:00, у кар'єрі "№2-біс" ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" (Інгулецький, Центрально-Міський райони).

 

Теги: #дніпропетровщина #ракетний_удар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:53 14.06.2023
У лікарнях Одеси залишаються шестеро осіб, які постраждали від нічного обстрілу

У лікарнях Одеси залишаються шестеро осіб, які постраждали від нічного обстрілу

09:03 14.06.2023
У Кривому Розі кількість жертв ракетного удару збільшилася до 12, від опіків помер чоловік

У Кривому Розі кількість жертв ракетного удару збільшилася до 12, від опіків помер чоловік

08:52 14.06.2023
Унаслідок ракетної атаки в Одесі три людини загинули, 13 дістали поранення - ОК "Південь"

Унаслідок ракетної атаки в Одесі три людини загинули, 13 дістали поранення - ОК "Південь"

17:44 09.06.2023
Київ направив постраждалим від повені регіонам другий гуманітарний вантаж - ємності та фільтри для води, а також продуктові набори

Київ направив постраждалим від повені регіонам другий гуманітарний вантаж - ємності та фільтри для води, а також продуктові набори

10:34 08.06.2023
Масовий мор риби зафіксовано у Дніпропетровській області внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС - голова ОВА

Масовий мор риби зафіксовано у Дніпропетровській області внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС - голова ОВА

09:16 01.06.2023
У Нацполіції України уточнили кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки РФ

У Нацполіції України уточнили кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки РФ

13:56 31.05.2023
"ДТЕК" усунув наслідки негоди на Дніпропетровщині

"ДТЕК" усунув наслідки негоди на Дніпропетровщині

12:55 29.05.2023
Дніпропетровська ОВА: Окупанти обстріляли Покровську громаду, загинула одна людина, дев'ять поранені, зокрема дитина

Дніпропетровська ОВА: Окупанти обстріляли Покровську громаду, загинула одна людина, дев'ять поранені, зокрема дитина

09:51 29.05.2023
Хмельницька ОВА: Внаслідок нічної атаки пошкоджено військовий об'єкт

Хмельницька ОВА: Внаслідок нічної атаки пошкоджено військовий об'єкт

10:27 22.05.2023
У Синельниковому Дніпропетровської області відключено водопостачання

У Синельниковому Дніпропетровської області відключено водопостачання

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Якщо УПЦ (МП) не звільнить Києво-Печерську лавру, то після набрання чинності судовими рішеннями має розпочати роботу виконавча служба - Ткаченко

ПС ЗСУ знищили 22 повітряні цілі противника

ЗСУ ліквідували 580 окупантів, гелікоптер, 9 БПЛА, 27 од. авто і спецтехніки, 14 бронемашин, 10 артилерійських систем і 12 танків противника

Окупанти атакують південь України за допомогою БПЛА - ОК "Південь"

Постачання країнами світу до Росії компонентів для ракетного виробництва – це шлях до посилення терору, заявив Зеленський.

ОСТАННЄ

Глава Пентагону і Резніков зустрілися перед засіданням у форматі "Рамштайн" у Брюсселі

Мін'юст веде переговори з нідерландським музеєм про безоплатне повернення "скіфського золота" в Україну

Уже 85% українців вважають, що держава має втрутитися в діяльність УПЦ (МП) - соцопитування КМІС

Тільки в чотирьох населених пунктах лівобережної частини Херсонщини від підриву Каховської ГЕС постраждало майже 19 тис. будинків - Мінекономіки

Сім європейських країн закуповують Україні засоби ППО на EUR107,5 млн - Міноборони Литви

Якщо УПЦ (МП) не звільнить Києво-Печерську лавру, то після набрання чинності судовими рішеннями має розпочати роботу виконавча служба - Ткаченко

Єрмак у розмові з Салліваном наголосив на необхідності посилення повітряного щита України

Під Кремінною ліквідовано близько сотні окупантів, таку саму кількість поранено

У британській розвідці очікують кульмінації конфлікту між ватажком ПВК "Вагнер" і російською владою до кінця місяця

Авіація завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу ворога - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА