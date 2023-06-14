Шмигаль обговорив із віце-канцлером ФРН посилення санкцій проти атомної сфери РФ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з віцеканцлером, міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Габеком посилення санкцій проти ядерної галузі РФ, також він проінформував його за ситуацію на півдні країни, що виникла через підрив окупантами Каховської ГЕС, чиновники обговорили майбутню Конференцію з відновлення України в Лондоні.

"Провів розмову з Робертом Габеком, Віцеканцлером Німеччини, міністром економіки та захисту клімату. – посилення санкцій та обмеження проти атомної галузі Росії. Необхідні термінові заходи, щоб зупинити російський ракетний терор. Передав всю інформацію та пропозиції партнерам", - написав Шмигаль у телеграм-каналі в середу ввечері.

Прем'єр-міністр повідомив, що він із Габеком також обговорив майбутню Конференцію з відновлення України у Лондоні, означивши її пріоритетом швидке відновлення. "Необхідно якнайшвидше допомогти людям, які постраждали від російської агресії. Розраховуємо на допомогу Німеччині в цьому напрямку", - зазначив він.

Шмигаль подякував Німеччині за негайну підтримку, надану в рамках механізму цивільного захисту ЄС та оборонну допомогу. За словами прем'єра, потреби України в озброєнні також було обговорено.