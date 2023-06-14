Росіяни скористалися наслідками підриву Каховської ГЕС для посилення окупаційного режиму в Херсонській області - Маляр

Російські загарбники скористалися трагічними наслідками підриву Каховської ГЕС для посилення окупаційного режиму на території Херсонської області, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Зокрема, з початком масової евакуації населення із затопленої місцевості командування російських окупаційних військ запровадило додаткові жорсткі фільтраційні заходи з виявлення громадян із проукраїнськими настроями. На блокпостах російські військовослужбовці за дозвіл виїхати людям у безпечні місця змушували їх платити значні суми грошей та віддавати виявлені під час обшуків цінні речі й коштовності", - написала вона в телеграм-каналі.

Крім того, російські загарбники відбирали й одразу знищували українські паспорти, свідоцтва про народження та інші документи, отримані в Україні. Також окупанти викрадали особисте майно громадян із покинутих власниками помешкань.

"Водночас представники російських окупаційних адміністрацій під час знімання пропагандистських відеороликів так званими журналістами цинічно заявляли про нібито здійснення успішної організованої евакуації цивільного населення, хоча жодних практичних заходів для цього вжито не було", - повідомили в Міноборони.

Крім того, окупанти забороняли роботу місцевих волонтерів із надання постраждалим гуманітарної допомоги.