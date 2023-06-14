Унаслідок обстрілу Краматорська дві людини загинули, п'ять будинків зруйновані - ДСНС України

Російські окупанти в середу, 14 червня, завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області, внаслідок якого під завалами зруйнованих житлових будинків опинилися люди, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"На місці події працювали рятувальники Краматорського гарнізону. У ході проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники врятували двох осіб, також з-під завалів було деблоковано тіла двох загиблих осіб", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілу зруйновано п'ять будинків і пошкоджено щонайменше 17.