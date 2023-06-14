За останні три доби українські сили просунулися на деяких напрямках від 200 м до 1,4 км і звільнили близько 3 кв. км - Генштаб ЗСУ

Сили оборони мають частковий успіх у результаті наступальної операції, за останні три доби їм вдалося просунутися на деяких напрямках від 200 метрів до 1,4 кілометра і звільнити близько 3 кв. км, повідомив представник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

"На Бердянському напрямку бої тривають у районі села Макарівка. Також тривають бої в районі сіл Новоданилівка і Новопокровка", - сказав Ковальов під час включення з Military Media Center.

Противник збільшив кількість ракетно-авіаційних ударів. Цієї ночі ворог здійснив пуски крилатих ракет "Х-22", крилатих ракет морського базування "Калібр", застосував БПЛА "Шахед" по об'єктах інфраструктури в Харківській, Донецькій, Кіровоградській та Одеській областях.

Сили протиповітряної оборони знищили три ракети "Калібр" і дев’ять ударних БПЛА Shahed.