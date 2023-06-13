Зеленський закликав унеможливити обхід санкцій для виробництва Росією ракет



Україна і партнери мають забезпечити такі умови, щоб російський терор став неможливим, сказав у відеозверненні у вівторок президент України Володимир Зеленський, кажучи про ракетний удар по Кривому Рогу, внаслідок якого загинуло 11 осіб.

"Сьогодні вдень завершилися рятувальні роботи та розбір завалів у Кривому Розі після ракетної атаки терористів. На жаль, 11 людей загинули, серед них одна дитина", - зазначив він.

За його словами, "цей свідомий російський удар по звичайному місту лише вкотре доводить просту істину: ми маємо разом із партнерами забезпечити фізично такі умови, щоб російський терор став неможливим".

По-перше, сказав він, це наш повітряний щит. "Достатня кількість систем ППО достатньої потужності. Плюс сучасні винищувачі. Коли буде фізично обмежена нашим повітряним щитом російська спроможність бити по наших містах і селах, тільки тоді держава-терорист зрозуміє, що у миру для всіх українців і у програшу для Росії немає альтернатив", - сказав президент.

"Друге, це знищення основи для терору для виробництва державою-терористом нових ракет. На жаль, Росія досі має можливість отримувати критичні компоненти для виробництва ракет, створених компаніями з різних країн світу. У тому числі компаніями з деяких країн-партнерів", - сказав він.

За словами президента, "якщо взяти, наприклад, одну з ракет, що вдарилися сьогодні по Кривому Рогу, то близько 50 компонентів у ній, переважно мікроелектроніка, зроблені в інших країнах".

"Сьогодні відбулася зустріч представників нашої держави з дипломатами відповідних країн. Список компаній, які постачають Росії компоненти для вбивств, у всіх партнерів є. Є цей перелік. Розуміння, як російські терористи намагаються обдурити світ, теж у всіх у світі є. І ми чекаємо висновків і швидких дій, які зупинять російський ракетний терор", - заявив Зеленський.

Україна, сказав він, "застосувала санкції проти всіх компаній у Росії, які виробляють ракети. Саме такі повні санкційні обмеження мають бути і на глобальному рівні проти них. Кожен шлях обходу санкцій має закономірно каратися також".