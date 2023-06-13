Події

16:13 13.06.2023

У рамках Механізму цивільного захисту ЄС допомогу Україні через підрив Каховської ГЕС надають уже 13 країн - Шмигаль

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У рамках Механізму цивільного захисту ЄС допомогу Україні через підрив Каховської ГЕС надають уже 13 країн - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що в рамках Механізму цивільного захисту Європейського Союзу допомогу Україні у зв'язку з підривом Каховської ГЕС надають уже 13 країн.

"Подяка нашим міжнародним партнерам, які вже відгукнулися на цю страшну біду. В рамках Механізму цивільного захисту ЄС допомогу Україні надають уже 13 країн", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, йдеться про десятки й сотні човнів, плотів, мотопомп, генераторів, контейнерів, резервуарів і фільтрів для води, а також про багато інших речей.

"Вдячні США, Великій Британії, Японії, Канаді та іншим країнам-партнерам за надану допомогу", - наголосив прем'єр.

 

Теги: #шмигаль #каховська_гес

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