Харківська міськрада перейменувала вулицю Плеханівську на честь загиблого командира "Фрайкору" Тарасенка, а Державінську - на честь комбата "Да Вінчі" - мер

Харківська міськрада на сесії у вівторок ухвалила рішення щодо перейменування кількох вулиць на честь загиблих захисників України.

"Відтепер вулиця Плеханівська носить ім'я лідера "Фрайкору" Георгія Тарасенка, вулиця Державінська - командира батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла (позивний "Да Вінчі - ІФ-У"), вулиця Броненосця "Потьомкіна" - легендарного комбата та нацгвардійця Олега Громадського, а безіменний сквер на Конторській, навпроти будинку №5, названо на честь бойового медика Владислави Черних", - написав міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі.

Він наголосив, що людям, які мають житло на вулицях із новими назвами, не потрібно змінювати прописку і документи про право власності на нерухомість.

Терехов також повідомив, що Центральний парк культури і відпочинку ім. Горького тепер називається просто "Центральний парк культури і відпочинку".

"Усі топонімічні рішення щодо перейменування вулиць і скверів ухвалені депутатами міської ради одностайно. Подальша робота в цьому напрямі триває", - зазначив Терехов.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/677