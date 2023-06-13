Події

12:53 13.06.2023

Біля Коломиї в ДТП загинули п'ятеро осіб - ДСНС

1 хв читати
Біля Коломиї в ДТП загинули п'ятеро осіб - ДСНС

П'ятеро людей загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди ввечері понеділка в с. Іванівці Коломийської територіальної громади Івано-Франківської області, повідомляють на сторінці Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.

Інформація про ДТП надійшла о 22:13, на місце події одразу було скеровано рятувальників.

"Прибувши до місця виклику, працівники Служби порятунку деблокували тіла чотирьох загиблих осіб з понівеченого салону автомобіля. Також загинув ще один пасажир, щодо якого проводилися реанімаційні заходи. На місці події надзвичайники провели заходи по від’єднанню клем акумуляторної батареї транспортного засобу, з метою запобігання загорянню", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #дтп #ивано_франковская_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:38 05.06.2023
Суд засудив до семи років позбавлення волі винуватця ДТП, що призвела до загибелі одного й травмування ще двох військових

Суд засудив до семи років позбавлення волі винуватця ДТП, що призвела до загибелі одного й травмування ще двох військових

06:55 04.06.2023
Правоохоронці встановлюють обставини смертельної ДТП у Полтавській області

Правоохоронці встановлюють обставини смертельної ДТП у Полтавській області

07:17 28.05.2023
На трасі Одеса-Рені сталася ДТП, одна людина загинула, п'ятеро травмовані

На трасі Одеса-Рені сталася ДТП, одна людина загинула, п'ятеро травмовані

15:40 27.05.2023
ВРП у суботу розгляне питання про дозвіл на тримання судді Тандира під вартою - прокуратура

ВРП у суботу розгляне питання про дозвіл на тримання судді Тандира під вартою - прокуратура

20:07 26.05.2023
Правоохоронці повідомили про підозру судді, який на смерть збив нацгвардійця в Києві

Правоохоронці повідомили про підозру судді, який на смерть збив нацгвардійця в Києві

18:36 26.05.2023
До ВРП надійшло клопотання про арешт судді - учасника ДТП

До ВРП надійшло клопотання про арешт судді - учасника ДТП

17:28 26.05.2023
Очільник МВС: Загиблий унаслідок ДТП у Києві нацгвардієць був солдатом строкової служби

Очільник МВС: Загиблий унаслідок ДТП у Києві нацгвардієць був солдатом строкової служби

10:03 26.05.2023
На блокпосту в Києві голова райсуду Київської області збив на смерть нацгвардійця, ДБР з'ясовує обставини

На блокпосту в Києві голова райсуду Київської області збив на смерть нацгвардійця, ДБР з'ясовує обставини

19:20 23.05.2023
Депутатка Київської міськради повідомлена про підозру у скоєнні ДТП у листопаді 2022 р.

Депутатка Київської міськради повідомлена про підозру у скоєнні ДТП у листопаді 2022 р.

22:02 16.05.2023
У Дрогобичі зіткнулися вантажівка і маршрутка, постраждало 12 осіб

У Дрогобичі зіткнулися вантажівка і маршрутка, постраждало 12 осіб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Вілкул: Кількість жертв ракетної атаки РФ у Кривому Розі збільшилася до 10 осіб, ще 28 поранено

Німеччина продовжить постачання танків Leopard 1 Україні, до кінця року їх буде понад 100 - міністр оборони

На Херсонщині встановлено низку обмежень на період ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

Russians shelling Kherson – regional administration head

Російські окупанти обстрілюють Херсон - голова ОВА

ОСТАННЄ

Вілкул: Кількість жертв ракетної атаки РФ у Кривому Розі збільшилася до 10 осіб, ще 28 поранено

Німеччина продовжить постачання танків Leopard 1 Україні, до кінця року їх буде понад 100 - міністр оборони

Ізраїль передав Україні гумдопомогу у зв'язку з підривом греблі Каховської ГЕС - посол

В Україні за рік зросла кількість тих, хто вважає, що права російськомовних утискають, але більшість російськомовних протилежної думки - КМІС

На Херсонщині встановлено низку обмежень на період ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

Маляр: Тривають бої на оріхівському, бахмутському, лиманському напрямках і Мар'їнці, ворог робить усе, щоб утримати захоплені ним позиції

Russians shelling Kherson – regional administration head

В українській розвідці розглядають різні сценарії цілей мінування російськими окупантами "Кримського титану" - Юсов

Російські окупанти обстрілюють Херсон - голова ОВА

У Києві облили зеленкою екснардепа Тараса Чорновола

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА