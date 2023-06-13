Біля Коломиї в ДТП загинули п'ятеро осіб - ДСНС

П'ятеро людей загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди ввечері понеділка в с. Іванівці Коломийської територіальної громади Івано-Франківської області, повідомляють на сторінці Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.

Інформація про ДТП надійшла о 22:13, на місце події одразу було скеровано рятувальників.

"Прибувши до місця виклику, працівники Служби порятунку деблокували тіла чотирьох загиблих осіб з понівеченого салону автомобіля. Також загинув ще один пасажир, щодо якого проводилися реанімаційні заходи. На місці події надзвичайники провели заходи по від’єднанню клем акумуляторної батареї транспортного засобу, з метою запобігання загорянню", - йдеться в повідомленні.