Руйнування греблі Каховської ГЕС було добре підготовлене й підтримане національним законодавством РФ - Олег Устенко в Newsweek

За кілька днів до руйнування греблі Каховської ГЕС було ухвалено постанову уряду РФ, яка може виявитися переконливим доказом причетності РФ до цієї катастрофи, заявив радник президента України з економічних питань Олег Устенко в коментарі виданню Newsweek.

Як повідомила пресслужба президента України, Устенко нагадав, що 30 травня, за тиждень до руйнування греблі, російська влада ухвалила постанову, спрямовану на "забезпечення безпеки гідротехнічних споруд" на території Донецької та Луганської областей, на Херсонщині та Запоріжжі, які вона оголосила анексованими у вересні минулого року.

"Документ передбачає, що до 1 січня 2028 року забороняється розслідування аварій на гідротехнічних спорудах, що сталися внаслідок воєнних дій, диверсій і терористичної діяльності. Постанову підписав прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін, вона набула чинності з дня опублікування", - наголошується в повідомленні.

Росія стверджує, що не стоїть за тим, що відбувається на Каховській ГЕС, але, як зазначив Устенко, потрібно мати "дуже яскраву уяву", щоб повірити в те, що ухвалення постанови за кілька днів до руйнування греблі було збігом.

"Звичайно, збіги трапляються. Але коли російський уряд ухвалює спеціальну постанову про особливий режим на особливих територіях у разі особливих аварій на гідротехнічних об'єктах, це має підозрілий вигляд", - зазначив радник президента України.

"Схоже, що це може бути доказом, коли постанова була підписана російським прем'єр-міністром 30 травня й набула чинності наступного дня. А через тиждень сталася найбільша гідроенергетична катастрофа на Херсонщині", - додав він.

Устенко звернув увагу, що атака на Каховську ГЕС сталася точно так, як були описані "нещасні випадки" в офіційному документі, пов'язаному з постановою.

На його переконання, руйнування греблі було добре підготовлене й підтримане російським національним законодавством.

"Ба більше, пункт 10 цього законодавства забороняє будь-яке розслідування таких аварій до 1 січня 2028 року", - наголосив Устенко.

Він додав: "Що це, якщо не пістолет терористів, що димить?"

За словами радника президента, загальні збитки від руйнування греблі Каховської ГЕС становлять мільярди доларів.