Події

10:59 13.06.2023

Українські війська досягли успіху на бахмутському і торецькому напрямках під час наступу - Генштаб ЗСУ

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Українські війська досягли успіху на бахмутському і торецькому напрямках під час наступу - Генштаб ЗСУ

Українські війська досягли успіху на бахмутському і торецькому напрямках під час наступу, просування сил триває, повідомив представник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

"Станом на цей момент наступ відбувається на бахмутському напрямку, наші війська продовжують штурмові дії. Є успіх у районі Берховського водосховища. Просування наших військ за минулу добу тут становило - 250 метрів, а на торецькому напрямку - українські війська просунулися на 200 метрів за минулу добу", - сказав Ковальов під час прямого включення з Military Media Center.

Він наголосив, що на напрямках, де українські війська в обороні, жодної позиції не втрачено. У свою чергу російські окупанти здійснюють активні артилерійські обстріли з усього спектра озброєння і завдають авіаційних ударів.

Теги: #війна #генштаб_зсу

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