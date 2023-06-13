Жителям зруйнованої п'ятиповерхівки у Кривому Розі нададуть усю необхідну допомогу у зв'язку з пошкодженням майна - Вілкул

Жителям зруйнованої п'ятиповерхівки у Кривому Розі нададуть усю необхідну допомогу у зв'язку з пошкодженням майна, повідомив голова міської військової адміністрації (МВА) Олександр Вілкул

"До уваги людей із зруйнованого будинку та постраждалих будинків навколо! Навпроти зруйнованого будинку в школі на першому та другому поверсі розгорнуть штаб, в якому ви можете зареєструватися на розселення, отримати матеріали, зареєструватися на матеріальну допомогу, задекларувати пошкоджене майно, зареєструватися на відновлення документів та інше", - йдеться в телеграм-каналі Вілкула.

За його словами, жителям також постійно надають гаряче харчування.

Крім того, в наявності є місця для розселення, будівельні матеріали, продукти харчування тощо.

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