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09:10 13.06.2023

ЗСУ ліквідували 470 окупантів, чотири танки, шість бронемашин, 20 артсистем та один вертоліт - Генштаб

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ЗСУ ліквідували 470 окупантів, чотири танки, шість бронемашин, 20 артсистем та один вертоліт - Генштаб

сили України за добу ліквідували 470 окупантів, чотири танки, шість бронемашин, 20 артсистем та один вертоліт, повідомив Генштаб Збройних сил України у вівторок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 13.06.23 орієнтовно становлять особового складу – майже 216 650 (+470) осіб, танків – 3 935 (+4), бойових броньованих машин – 7 642 (+6), артилерійських систем – 3 766 (+20), РСЗВ - 601 (+0), засобів ППО - 363 (+1), літаків - 314 (+0), вертольотів - 300 (+1), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 309 (+2), крилатих ракет – 1 183 (+0), кораблів/катерів - 18 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 6 473 (+2), спеціальної техніки - 511 (+1)", - зазначено в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 
Теги: #війна #генштаб_зсу

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