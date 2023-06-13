Події

04:34 13.06.2023

Окупанти атакували "шахедами" два райони Харкова, є пошкодження

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Окупанти атакували "шахедами" два райони Харкова, є пошкодження

Російські окупаційні війська вночі атакували "шахедами" два райони Харкова, є пошкодження, повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Ворог здійснив атаку БПЛА "Шахед" на об'єкти цивільної інфраструктури Харкова", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, попередньо в одному випадку постраждало комунальне підприємство у Київському районі, а в іншому випадку – складське приміщення у Салтівському, де внаслідок вибуху сталася пожежа.

На місцях прильотів, зазначає Терехов, працюють усі відповідні служби.

Інформація щодо постраждалих уточнюється, додав мер.

Теги: #україна #харків #пошкодження #бпла

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