Події

22:30 11.06.2023

Внаслідок ранкового обстрілу Нікополя, пошкоджено три будинки, гуртожиток, медустанову та лінії електромережі

1 хв читати
Внаслідок ранкового обстрілу Нікополя, пошкоджено три будинки, гуртожиток, медустанову та лінії електромережі

Російські окупанти вранці в неділю обстріляли Нікополь Дніпропетровської області зі ствольної артилерії, внаслідок чого пошкоджено 3 приватні будинки, гуртожиток, медичний заклад та лінії електромережі, повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

"У Нікополі ранок почався з обстрілу, армія РФ била по місту зі ствольної артилерії. На щастя, люди не постраждали. Пошкоджено три приватні будинки, гуртожиток, медичний заклад, лінії електромережі", - написав він у телеграм-каналі.

За словами голови РВА, ніч в інших громадах Нікопольського району день пройшла без обстрілів та надзвичайних ситуацій.

Також він попросив мешканців прибережних територій "провести ніч у укритті чи скористатися правилом двох стін".

 

Теги: #україна #обстріл #дніпропетровська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:35 11.06.2023
Зеленський із президентом Польщі обговорили очікування від Вільнюського саміту та потреби у військовій допомозі

Зеленський із президентом Польщі обговорили очікування від Вільнюського саміту та потреби у військовій допомозі

22:50 11.06.2023
З підтоплених територій Херсонщини та Миколаївщини евакуйовано 3704 особи, з них 372 – діти – МВС

З підтоплених територій Херсонщини та Миколаївщини евакуйовано 3704 особи, з них 372 – діти – МВС

20:59 11.06.2023
У Херсоні під час розбору завалів будинку виявили тіло загиблого

У Херсоні під час розбору завалів будинку виявили тіло загиблого

19:50 11.06.2023
Циркуни зазнали обстрілу "Ураганом", постраждалих немає - прокуратура

Циркуни зазнали обстрілу "Ураганом", постраждалих немає - прокуратура

19:48 11.06.2023
ОК "Південь": Росіяни завдали авіаудару по місцях евакуації з місць підтоплення в Бериславському районі, пошкоджено дитячий садок і сім житлових будівель

ОК "Південь": Росіяни завдали авіаудару по місцях евакуації з місць підтоплення в Бериславському районі, пошкоджено дитячий садок і сім житлових будівель

19:43 11.06.2023
Окупанти обстріляли Циркуни касетними боєприпасами, інформація про постраждалих і руйнування уточнюється

Окупанти обстріляли Циркуни касетними боєприпасами, інформація про постраждалих і руйнування уточнюється

19:10 11.06.2023
Три людини загинули, ще десять поранені внаслідок обстрілу човна з людьми, які евакуювалися

Три людини загинули, ще десять поранені внаслідок обстрілу човна з людьми, які евакуювалися

11:11 11.06.2023
Окупанти обстріляли з "Градів" Богоявленку Вугледарської громади - голова Донецької ОВА

Окупанти обстріляли з "Градів" Богоявленку Вугледарської громади - голова Донецької ОВА

21:43 10.06.2023
Поблизу Нікополя просіла ділянка залізниці, тимчасово скасували приміські поїзди

Поблизу Нікополя просіла ділянка залізниці, тимчасово скасували приміські поїзди

19:28 10.06.2023
У Запорізькій області в результаті обстрілів одна людина поранена, двоє загинули

У Запорізькій області в результаті обстрілів одна людина поранена, двоє загинули

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський із президентом Польщі обговорили очікування від Вільнюського саміту та потреби у військовій допомозі

Україна надасть повний доступ до уражених повінню територій і свідків Міжнародному кримінальному суду

На півдні України вдалося евакуювати близько 4 тисяч осіб

Зеленський про запровадження нових санкцій РНБО: Ми зробимо все, щоб кожен зі списку помічників російської диктатури відповідав за скоєне проти людей і свободи

Зеленський подякував команді, яка опікується обмінами, за повернення додому 95 осіб

ОСТАННЄ

Рівень води в Миколаєві знизився і становить 61 см

Україна надасть повний доступ до уражених повінню територій і свідків Міжнародному кримінальному суду

На півдні України вдалося евакуювати близько 4 тисяч осіб

Окупанти підірвали дамбу біля с.Новодарівка Запорізької області, повідомили в Силах оборони таврійського напрямку

Зеленський про запровадження нових санкцій РНБО: Ми зробимо все, щоб кожен зі списку помічників російської диктатури відповідав за скоєне проти людей і свободи

Зеленський подякував команді, яка опікується обмінами, за повернення додому 95 осіб

Рівень води в Дніпрі біля Херсона знизився за добу на півметра

ЗС України деокупували Благодатне і Макарівку

Напружена ситуація з водопостачанням трьох громад Херсонщини та міста Берислав

Світ має знати правду про кожен злочин проти свободи, щоб вона збереглася повсюдно - звернення Зеленського і Трюдо до канадських журналістів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА