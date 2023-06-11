Внаслідок ранкового обстрілу Нікополя, пошкоджено три будинки, гуртожиток, медустанову та лінії електромережі

Російські окупанти вранці в неділю обстріляли Нікополь Дніпропетровської області зі ствольної артилерії, внаслідок чого пошкоджено 3 приватні будинки, гуртожиток, медичний заклад та лінії електромережі, повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

"У Нікополі ранок почався з обстрілу, армія РФ била по місту зі ствольної артилерії. На щастя, люди не постраждали. Пошкоджено три приватні будинки, гуртожиток, медичний заклад, лінії електромережі", - написав він у телеграм-каналі.

За словами голови РВА, ніч в інших громадах Нікопольського району день пройшла без обстрілів та надзвичайних ситуацій.

Також він попросив мешканців прибережних територій "провести ніч у укритті чи скористатися правилом двох стін".