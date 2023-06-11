Рівень води в Каховському водосховищі знизився до 9,1 метра

Станом на 16:00 неділі рівень Каховського водосховища поблизу Нікополя становить 9,1 м, що на 7 см нижче, ніж опівдні, повідомляє ПрАТ "Укргідроенерго".

"Водночас рівень води в Дніпрі на позначці Херсон становить 3,98 м (на 12:00 - 4,18 м). Від ранку позначка опустилася на 20 сантиметрів", - ідеться в повідомленні "Укргідроенерго" в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, середній показник відтоку становить 4-5 сантиметрів на годину. Це пов'язується зі зменшенням напору (тиску) водосховища. Однак, ситуація важко прогнозована і потребує подальшого контролю.