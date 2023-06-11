Події

11:57 11.06.2023

Росія збільшила виробництво "Кинджалів" і "Калібрів", очевидно, за рахунок обходу західних санкцій - Ігнат

1 хв читати
Росія збільшила виробництво "Кинджалів" і "Калібрів", очевидно, за рахунок обходу західних санкцій - Ігнат

Після невеликої паузи Росія наростила виробництво ракет, вочевидь, налагодивши поставку комплектуючих в обхід західних санкцій, заявив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю "Українській правді".

"Навесні була невелика пауза, коли противник наростив виробництво. І вже, згідно з новими даними ГУР, має більше і "Кинджалів", і "Калібрів". Вочевидь, Росія знайшла можливість обходити санкції за рахунок окремих країн, які співпрацюють з нею, і отримує технологічні речі, які сама виготовляти не може: плати, чипи, напівпровідники. Це те, без чого ракета не полетить", - підкреслив Ігнат.

На його думку, ракет високоточних, далекобійних - Х-101, "Іскандер-М", "Іскандер-К", "Калібр", "Кинджал", які можуть діставати далеко всередину країни і бити точно, противник не мав достатньо. Коли він атакував критичну інфраструктуру України, то використав фактично весь свій потенціал цього стратегічного озброєння.

"Тому сподіваюся, що Росію дотиснуть санкціями. Якщо санкції комплексно працюватимуть і контролюватимуться, тоді можна буде поставити Росію на місце", - зазначив речник Повітряних сил. 

Теги: #рф #виробництво #ракети

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:30 10.06.2023
Канада запроваджує чергові санкції щодо низки фізосіб і підприємств РФ

Канада запроваджує чергові санкції щодо низки фізосіб і підприємств РФ

07:26 10.06.2023
Окупанти дозволяють евакуюватися із затоплених населених пунктів тільки особам із російськими паспортами

Окупанти дозволяють евакуюватися із затоплених населених пунктів тільки особам із російськими паспортами

14:17 09.06.2023
Унаслідок нічної ракетної атаки по Житомирській області знищено шість житлових будинків, 58 пошкоджено - ОВА

Унаслідок нічної ракетної атаки по Житомирській області знищено шість житлових будинків, 58 пошкоджено - ОВА

08:26 09.06.2023
У Дніпропетровській області уламками збитих крилатих ракет пошкоджено два житлових будинки, авто та газопровід

У Дніпропетровській області уламками збитих крилатих ракет пошкоджено два житлових будинки, авто та газопровід

07:19 09.06.2023
За добу війська РФ завдали 43 авіаудари, здійснили 79 обстрілів із РСЗВ і 7 ракетних ударів, постраждали мирні люди

За добу війська РФ завдали 43 авіаудари, здійснили 79 обстрілів із РСЗВ і 7 ракетних ударів, постраждали мирні люди

17:32 08.06.2023
РФ виконала ротацію кораблів на бойовому чергуванні в Чорному морі - ОК "Південь"

РФ виконала ротацію кораблів на бойовому чергуванні в Чорному морі - ОК "Південь"

16:22 08.06.2023
В України дуже хороші перспективи мати свої ракети з дальністю ураження понад 1000 км - Резніков

В України дуже хороші перспективи мати свої ракети з дальністю ураження понад 1000 км - Резніков

12:14 08.06.2023
ДБР затримує топменеджмент і власників концерну, що постачав комплектувальні для ВПК РФ, серед затриманих - ексдепутат "Партії регіонів"

ДБР затримує топменеджмент і власників концерну, що постачав комплектувальні для ВПК РФ, серед затриманих - ексдепутат "Партії регіонів"

16:31 07.06.2023
РФ постійно працює над створенням соціальної напруги серед родин полонених, вдаючись до провокацій, - штаб з питань поводження з військовополоненими

РФ постійно працює над створенням соціальної напруги серед родин полонених, вдаючись до провокацій, - штаб з питань поводження з військовополоненими

16:27 07.06.2023
СБУ повідомила про підозру сімом російським бойовикам, зокрема найманцям угруповання МО РФ "Шторм"

СБУ повідомила про підозру сімом російським бойовикам, зокрема найманцям угруповання МО РФ "Шторм"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Херсонській області внаслідок підриву Каховської ГЕС загинули 5 осіб, 35 вважаються безвісти зниклими, серед них 7 дітей - МВС

Заборонено купання в місцях підтоплень через підрив Каховської ГЕС - очільник МОЗ

Зеленський ввів у дію рішення про санкції РНБО щодо 178 фізичних осіб

У ніч на неділю знищено 6 БПЛА "Shahed-136/131" - ПС ЗСУ

ЗС України ліквідували 980 окупантів, 37 БПЛА, 33 од. автотехніки, 24 бронемашини, 19 артилерійських систем, 17 танків і 7 крилатих ракет противника

ОСТАННЄ

Площа затоплених територій у Херсонській області зменшилася майже вдвічі - ОВА

Зеленська і Трюдо відвідали Центр психічного здоров'я та реабілітації ветеранів "Лісова поляна"

Після реставрації в Онуфріївській вежі Києво-Печерської лаври створять музей або центр вивчення історії Івана Мазепи

У Києві завершено перевірку укриттів, із них 65% придатні - КМДА

У Херсонській області внаслідок підриву Каховської ГЕС загинули 5 осіб, 35 вважаються безвісти зниклими, серед них 7 дітей - МВС

Погода в найближчі два дні буде дощовою

У Київській області через негоду без світла повністю або частково залишаються 36 населених пунктів

Заборонено купання в місцях підтоплень через підрив Каховської ГЕС - очільник МОЗ

Українські військові повідомили про звільнення Благодатного в Донецькій області

Зеленський ввів у дію рішення про санкції РНБО щодо 178 фізичних осіб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА