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19:14 10.06.2023

Рада ухвалила євроінтеграційний закон про запобігання зловживанням на оптових енергоринках REMIT

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Рада ухвалила євроінтеграційний закон про запобігання зловживанням на оптових енергоринках REMIT

Верховна Рада в суботу ухвалила закон №5322 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках", який передбачає імплементацію регламенту REMIT: "за" проголосувало 257 депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

"Після 3-х годин поправок, парламент ухвалив у другому читанні №5322 про запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках (так званий закон про REMIT)", - написав народний депутат Ярослав Железняк у телеграм.

Він наголосив, що це важливий євроінтеграційний закон для енергетики.

Документ визначає низку ключових елементів підвищення прозорості на оптових енергетичних ринках, а саме: впровадження інструментів протидії зловживанням на оптових енергетичних ринках, встановлення заборони маніпулювань, а також визначення вимог розкриття інсайдерської інформації учасниками ринків.

Крім того, документом передбачено запровадження зобов'язань для компаній, що організовують торговельні операції, повідомляти про підозрілі угоди, а також посилення повноважень Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (далі - НКРЕКП) щодо проведення розслідувань зловживань.

"Після ухвалення №5322 у другому читанні, визначення, що таке маніпулювання на оптових енергетичних ринках, буде існувати на рівні закону. Крім того, НКРЕКП затвердить список практик, які можуть бути розцінені як маніпулювання або спроба маніпулювання на енергетичних ринках", - уточнювали в енергокомітеті.

REMIT - Регламент (ЄС) 1227/2011 про цілісність і прозорість на оптовому та енергетичному ринку (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency). Його мета - виявлення та запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках (торгівля на основі інсайдерської інформації, маніпулювання на ринку).

 

 

Теги: #закон #remit

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