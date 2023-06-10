Руйнування дамби Каховської ГЕС є наслідком вторгнення Росії в Україну - Трюдо
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вважає руйнування дамби Каховської ГЕС наслідком рішення Росії вторгнутися в Україну.
"Немає сумнівів. що руйнування дамби Каховської ГЕС було прямим наслідком російських рішень вторгнутися до мирного сусіда - України", - сказав він у суботу на пресконференції в Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
"Війна катастрофічно вплинула на інфраструктуру, і Росія відповідальна за це", - сказав Трюдо.