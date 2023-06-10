Події

17:00 10.06.2023

Руйнування дамби Каховської ГЕС є наслідком вторгнення Росії в Україну - Трюдо

1 хв читати
Руйнування дамби Каховської ГЕС є наслідком вторгнення Росії в Україну - Трюдо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вважає руйнування дамби Каховської ГЕС наслідком рішення Росії вторгнутися в Україну.

"Немає сумнівів. що руйнування дамби Каховської ГЕС було прямим наслідком російських рішень вторгнутися до мирного сусіда - України", - сказав він у суботу на пресконференції в Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Війна катастрофічно вплинула на інфраструктуру, і Росія відповідальна за це", - сказав Трюдо.

Теги: #трюдо #каховська_гес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:57 10.06.2023
Канада збільшує на 500 млн доларів військову допомогу Україні - Трюдо

Канада збільшує на 500 млн доларів військову допомогу Україні - Трюдо

16:17 10.06.2023
В україно-канадській декларації зафіксовано підтримку вступу України до НАТО - Зеленський

В україно-канадській декларації зафіксовано підтримку вступу України до НАТО - Зеленський

15:58 10.06.2023
Зеленський і Трюдо ухвалили декларацію за підсумками зустрічі в Києві

Зеленський і Трюдо ухвалили декларацію за підсумками зустрічі в Києві

15:48 10.06.2023
Усі українські воєначальники налаштовані позитивно - Зеленський про контрнаступ

Усі українські воєначальники налаштовані позитивно - Зеленський про контрнаступ

14:29 10.06.2023
Велика Британія надасть Україні гуманітарну допомогу в розмірі GBP16 млн, зокрема для постраждалих у Херсонській області

Велика Британія надасть Україні гуманітарну допомогу в розмірі GBP16 млн, зокрема для постраждалих у Херсонській області

12:58 10.06.2023
Прем'єр-міністр Канади прибув до Києва

Прем'єр-міністр Канади прибув до Києва

12:40 10.06.2023
Бельгія передасть Україні генератори та укриття для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС - МЗС

Бельгія передасть Україні генератори та укриття для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС - МЗС

12:05 10.06.2023
Під загрозою зникнення 30% природно-заповідного фонду Херсонської області - глава Мінприроди

Під загрозою зникнення 30% природно-заповідного фонду Херсонської області - глава Мінприроди

11:30 10.06.2023
Рівень води в Каховському водосховищі за добу знизився на 1,3 м - "Укргідроенерго"

Рівень води в Каховському водосховищі за добу знизився на 1,3 м - "Укргідроенерго"

11:02 10.06.2023
У Херсонській області евакуювали вже майже 2,6 тис. осіб, на правому березі залишаються підтопленими понад 3,7 тис будинків - ДСНС

У Херсонській області евакуювали вже майже 2,6 тис. осіб, на правому березі залишаються підтопленими понад 3,7 тис будинків - ДСНС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Канада збільшує на 500 млн доларів військову допомогу Україні - Трюдо

Усі українські воєначальники налаштовані позитивно - Зеленський про контрнаступ

Підтоплення в Херсонській області забрали вже 5 життів, 27 залишаються зниклими безвісти

Прем'єр-міністр Канади прибув до Києва

Під загрозою зникнення 30% природно-заповідного фонду Херсонської області - глава Мінприроди

ОСТАННЄ

Держприкордонслужба зафіксувала чистий відтік з України 25 тис. осіб після трьох збалансованих тижнів

В Україні найближчими днями короткочасні дощі, місцями грози

Окупанти обстріляли прикордонні села Сеньківка та Харківка в Чернігівській та Сумській областях - ОК "Північ"

Відкрито справу за фактом загибелі людей унаслідок атаки дронами та ракетами по Одеській області - Офіс генпрокурора

Підтоплення в Херсонській області забрали вже 5 життів, 27 залишаються зниклими безвісти

РФ відновила доступ до ключових західних мікросхем, Іран допомагає їй будувати завод із виробництва дронів - ISW

ЗСУ продовжують контрнаступ щонаймене на чотирьох ділянках фронту, інформацію про втрати техніки перебільшено - ISW

Вибух прогримів на фабриці з виробництва вибухівки в Туреччині, загинули п'ятеро людей

Камишін: Комісія завершила перевірку укриттів у Києві, лише до 15% немає зауважень

Окупанти знову обстріляли Херсон, поранено 2 волонтерів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА