Руйнування дамби Каховської ГЕС є наслідком вторгнення Росії в Україну - Трюдо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вважає руйнування дамби Каховської ГЕС наслідком рішення Росії вторгнутися в Україну.

"Немає сумнівів. що руйнування дамби Каховської ГЕС було прямим наслідком російських рішень вторгнутися до мирного сусіда - України", - сказав він у суботу на пресконференції в Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Війна катастрофічно вплинула на інфраструктуру, і Росія відповідальна за це", - сказав Трюдо.