Держприкордонслужба зафіксувала чистий відтік з України 25 тис. осіб після трьох збалансованих тижнів

Потік тих, хто виїжджає з України, на тижні з 3 до 9 червня перевищив потік тих, хто в'їжджає, на 25 тис. осіб, як місяць тому, тоді як у попередні три тижні ці потоки були приблизно однакові, свідчать дані Держприкордонслужби України у Facebook.

Згідно з ними, потік на виїзд з України збільшився з 269 тис. минулого тижня до 291 тис. осіб цього, тоді як потік на в'їзд скоротився з 273 тис. до 266 тис. осіб.

Кількість транспортних засобів, які перетнули західний кордон України, за даними відомства, у 23-й тиждень року збільшилася до 130 тис. зі 128 тис., тоді як оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами - до 447 із 395.

Прикордонна служба Польщі за останні сім днів також зафіксувала чистий відтік з України 9,7 тис. осіб, тоді як тиждень тому приплив становив 5,5 тис.

За даними польського відомства, кількість тих, хто в'їхав за тиждень з України до Польщі, збільшилася зі 177,1 тис. осіб до 186,1 тис. осіб, тоді як зворотний потік із Польщі в Україну знизився зі 182,6 тис. осіб до 176,4 тис. осіб.

Загалом від початку війни до 9 червня 2023 року до Польщі з України прибуло 12,51 млн осіб, тоді як у зворотному напрямку прослідувало 10,71 млн осіб.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України змінився припливом, який тривав до 23 вересня і становив 409 тис. осіб.

Проте з кінця вересня, можливо, під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувався чистий відтік. Він тимчасово припинився в другій половині грудня - на початку січня на період свят, проте з другого тижня січня знову відновився і сумарно з кінця вересня до річниці повномасштабної війни сягнув 223 тис. осіб.

Відтоді і до сьогодні в Україну в'їхало на 80 тис. осіб більше, ніж виїхало.

Як зазначив на початку березня заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Згідно з даними УВКБ ООН, кількість українців, зареєстрованих у Європі зі статусом тимчасового захисту або подібним, на 23 травня досягла 5,14 млн, за останні два тижні дані не оновлювали.