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14:09 10.06.2023

Підтоплення в Херсонській області забрали вже 5 життів, 27 залишаються зниклими безвісти

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Підтоплення в Херсонській області забрали вже 5 життів, 27 залишаються зниклими безвісти

П'ятеро людей загинули внаслідок підтоплень, викликаних підривом російськими окупантами греблі Каховської гідроелектростанції в Херсонській області, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Інформація станом на 12:00. У Херсонській області фактично підтоплено 47 населених пунктів, з них: 33 (3815 будинків) - на підконтрольній Україні території, 14 - на тимчасово окупованій. Евакуйовано 2620 осіб, з яких 160 дітей. Загинули 4 людини. Травмовано внаслідок обстрілу під час евакуаційних заходів - 11", - написав Клименко в телеграм-каналі.

У Миколаївській області, за його словами, підтоплено 31 населений пункт. "Евакуйовано 936 осіб, серед яких 167 дітей. 1 людина загинула", - розповів глава МВС.

Клименко повідомив, що станом на 12:55 безвісти зниклими вважаються 27 осіб.

"Намагаємося продовжувати евакуаційні заходи, але ворог нещадно обстрілює. Працюємо заради життя і безпеки людей", - повідомив керівник відомства.

За його словами, у Дніпропетровській області відсутнє водопостачання понад 89 тис. абонентів у 26 населених пунктах. "Разом із місцевою владою здійснюємо підвезення питної та технічної води", - розповів Клименко.

 

Теги: #мвд #клименко #каховская_гэс

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