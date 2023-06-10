Окупанти знову обстріляли Херсон, поранено 2 волонтерів

Двоє волонтерів дістали поранень внаслідок обстрілу російськими окупантами Корабельного району Херсона, який найбільше постраждав від підтоплень, у суботу вранці, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Через російський артилерійський удар травмовано двох чоловіків, 52 і 25 років. Це волонтери, які надавали допомогу постраждалим від підтоплення людям. Їх доставили в лікарню, зараз медики надають пораненим необхідну допомогу", - написав Прокудін у телеграм-каналі.