Події

11:58 10.06.2023

Окупанти знову обстріляли Херсон, поранено 2 волонтерів

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Окупанти знову обстріляли Херсон, поранено 2 волонтерів

Двоє волонтерів дістали поранень внаслідок обстрілу російськими окупантами Корабельного району Херсона, який найбільше постраждав від підтоплень, у суботу вранці, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Через російський артилерійський удар травмовано двох чоловіків, 52 і 25 років. Це волонтери, які надавали допомогу постраждалим від підтоплення людям. Їх доставили в лікарню, зараз медики надають пораненим необхідну допомогу", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

 

Теги: #херсон #обстріли

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