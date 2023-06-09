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14:21 09.06.2023

Україна проведе переговори з музеєм Алларда Пірсона щодо механізмів повернення "скіфського золота" - Джапарова

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Україна проведе переговори з музеєм Алларда Пірсона щодо механізмів повернення "скіфського золота" - Джапарова

Україна проведе переговори з музеєм Алларда Пірсона (Нідерланди, Амстердам) щодо механізмів повернення "скіфського золота" в країну, повідомила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

"Ми проведемо переговори з музеєм Алларда Пірсона щодо механізмів повернення експонатів в Україну, які зараз перебувають на зберіганні в підвалах музею", - написала Джапарова у фейсбуці.

Вона наголосила, що рішення Верховного суду Нідерландів є остаточним і не підлягає оскарженню.

"Сподіваюся, що невдовзі унікальне "скіфське золото" буде там, де йому належить бути - у вільному українському Криму", - підсумувала чиновниця.

Як повідомлялося, виставка "Крим – золотий острів у Чорному морі", що презентує колекцію скіфських золотих прикрас, була сформована в музеї Алларда Пірсона з колекцій п'яти музеїв, один з яких розташований у Києві, чотири - у Криму. Після окупації Криму РФ, що сталася вже після відкриття виставки, виникло питання про те, кому повертати колекцію - 565 музейних предметів загальною страховою вартістю EUR10 млн.

На частину колекції, що належить кримським музеям, після окупації заявила свої права РФ. Україна зі свого боку заявила, що експонати не можуть бути повернуті на окуповану територію, яка тимчасово перебуває не під українським контролем, і мають бути передані безпосередньо державі Україна.

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердама визнав права України на колекцію і постановив передати її до Києва. У жовтні 2021 року Апеляційний суд Амстердама підтвердив рішення суду першої інстанції. Після чого у січні 2022 року "Кримські музеї" подали касацію на рішення Апеляційного суду.

9 червня 2023 року Верховний суд Нідерландів підтримав рішення попередньої інстанції у справі про долю "скіфського золота" і постановив передати його Україні.

Теги: #музей #переговори #скіфське_золото

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