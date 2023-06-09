Події

14:17 09.06.2023

Унаслідок нічної ракетної атаки по Житомирській області знищено шість житлових будинків, 58 пошкоджено - ОВА

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Унаслідок нічної ракетної атаки по Житомирській області знищено шість житлових будинків, 58 пошкоджено - ОВА

Унаслідок нічної ракетної атаки у Звягелі Житомирської області повністю зруйновано шість житлових будинків і 58 пошкоджено, повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Бунечко.

"Наразі у Звягелі працює комісія з визначення всіх наслідків... уже виділено додаткові кошти. Я хочу запевнити, що ніхто з постраждалих не буде залишений наодинці з бідою", - сказав він в ефірі телемарафону.

Бунечко уточнив відомості про загиблих і постраждалих минулої ночі. За його даними, загинула 70-річна місцева жителька, троє людей дістали поранення різного ступеня тяжкості: "Одна з них у стані середньої тяжкості наразі перебуває в лікарні".

Голова ОВА також повідомив, що загалом над територією Житомирської області "було збито дві ракети. На щастя, друга впала в чисте поле і тільки одна з них призвела до трагічних наслідків".

Теги: #ракети #житомирська_область

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