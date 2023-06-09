На Херсонщині евакуйовано 2 412 осіб, загинули четверо, у Миколаївській - евакуйовано 825, одна людина загинула - глава МВС

Станом на 12:00 п'ятниці У Херсонській області із зони підтоплення евакуйовано 2 412 осіб, загинули четверо, ще 13 вважаються безвісти зниклими, у Миколаївській області евакуйовано 825 осіб, одна людина загинула, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Ліквідація наслідків підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. День четвертий. Інформація станом на 12:00. На Херсонщині фактично підтоплено 48 населених пунктів, із них: 34 (3 625 будинків) – на підконтрольній Україні території, 14 – на тимчасово окупованій", - написав міністр у п'ятницю на своїй сторінці у фейсбуці.

Він повідомив: "Евакуйовано 2 412 осіб. Загинуло четверо людей. Травмовано внаслідок обстрілу під час евакуаційних заходів – 11. Безвісти зниклими вважаються 13 осіб".

У Миколаївській області, за словами міністра, підтоплено 23 населені пункти. "Евакуйовано 825 осіб. Одна людина загинула", - додав Клименко.

Він також нагадав, що в Херсонській ОДА працює гаряча лінія для звернень постраждалих, а також для координації роботи волонтерів - 0-800-101-102.