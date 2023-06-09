За ніч вода в Херсонській області впала на 20 см, затопленими залишаються понад 3600 будинків

У середньому на Правобережжі України після підтоплення в результаті підриву РФ Каховської ГЕС вода тримається на позначці 5,38 м, у Херсоні - 5,35 м, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"Бачимо, що на 20 см за ніч вода впала", - сказав він у відеозверненні вранці в п'ятницю.

За словами Прокудіна, попередньо станом на сьогоднішній ранок затоплено 3624 будинки в 32 населених пунктах Херсонської області.

Станом на ранок 9 червня евакуювали 2352 людини і близько 550 тварин.

Очільник ОВА закликав жителів підтоплених населених пунктів евакуюватися. "Перечекати не вийде", - сказав він, зазначивши, що евакуйованих розмістять, нададуть гуманітарну допомогу.

"Єдине, з чим не можемо впоратися - з часом", - розповів Прокудін.